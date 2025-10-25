País elecciones presidenciales

Panel UDD: Jara encabeza intención de voto en primera vuelta, pero cae ante Kast y Matthei en segunda

25.10.2025

El sondeo del panel ciudadano de la Universidad del Desarrollo reveló que, aunque Jeannette Jara encabeza las preferencias en primera vuelta, sería superada tanto por José Antonio Kast como por Evelyn Matthei en una eventual segunda vuelta presidencial.

La Universidad del Desarrollo (UDD) dio a conocer un nuevo panel ciudadano que midió las preferencias presidenciales de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre.

El estudio, realizado sobre 1.891 casos y con un margen de error de 2,3%, analizó las tendencias de voto tanto para la primera como para la eventual segunda vuelta.

Resultados en primera vuelta

En la primera vuelta, la candidata del oficialismo, Jeannette Jara, mantiene el liderazgo con un 25% de las preferencias.

Le siguen el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast (22%); la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (16%); Johannes Kaiser (13%) y Franco Parisi (11%). 

Escenarios de una segunda vuelta

Sin embargo, en los escenarios de segunda vuelta, la tendencia se revierte.

En un eventual enfrentamiento entre Jara y Kast, la exministra del Trabajo obtiene un 32%, mientras que el republicano alcanza un 48%.

En el segundo escenario, donde Jara compite con Matthei, la distancia es aún mayor: la candidata oficialista llega al 29%, frente al 47% de la exalcaldesa de Providencia. El voto nulo o blanco alcanza un 24% en este caso.

