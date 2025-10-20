La crítica de Lagos Weber por participación del Gobierno en la presidencial: “No hay espacio para más ruido en la campaña”

El vocero de Jeannette Jara, Ricardo Lagos Weber, afirmó en Tolerancia Cero que han existido “opiniones distintas” entre el Ejecutivo y la exministra. Respecto a las intervenciones del Presidente Gabriel Boric, planteó: “El debate debe ser entre los presidenciales”.

El vocero de Jeannette Jara y senador del Partido por la Democracia, Ricardo Lagos Weber, abordó en Tolerancia Cero de CNN Chile la convivencia entre la abanderada presidencial del Pacto Unidad por Chile y el Gobierno en la recta final de las elecciones del 16 de noviembre.

En ese contexto, reconoció que entre el Ejecutivo y la exministra del Trabajo han tenido “opiniones distintas”, como, por ejemplo, la controversia que ocurrió con el titular de Vivienda, Carlos Montes, “fue difícil”, además del desacuerdo en la glosa republicana en el marco del proyecto de Ley de Presupuesto 2026.

“Esos elementos generan ruido y nos distraen de la candidatura. El protagonismo del Gobierno a ratos… preferiría que tratáramos de ver bien las clavijas para mejorar la gestión, hasta el último día de gobierno, más que enfrascarnos en la lucha presidencial”, planteó.

Consultado por la periodista Mónica Rincón sobre las intervenciones del mandatario Gabriel Boric, donde de manera indirecta se refirió a la propuesta de ajuste fiscal de la carta presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, y al riesgo de pérdidas de derechos sociales, Lagos Weber respondió: “Yo creo que la candidatura presidencial y las referencias cruzadas… se las dejaría a los presidenciables, que ellos tengan este tipo de intercambios, y el Gobierno puede defender su obra, puede defender su presupuesto, con muchas ganas y con mucha fuerza, pero tratando siempre de esa fina línea”.

En esa línea, subrayó que esto es importante porque distrae de lo principal, que son los comicios: “Lo que quiero decir es que creo que no hay espacio para más ruido en la campaña”.

