Suiza vs. Bosnia y Herzegovina por el Mundial 2026: A qué hora juegan y dónde ver en Chile

Suiza y Bosnia y Herzegovina se enfrentan este jueves por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026.

Ambas selecciones llegan a este compromiso tras igualar en su debut, en una zona que también integran Canadá y Qatar.

El partido será el segundo de la jornada mundialista de este jueves 18 de junio, después del duelo entre Chequia y Sudáfrica.

¿Cuándo y a qué hora juegan Suiza vs. Bosnia y Herzegovina?

El partido entre Suiza y Bosnia y Herzegovina se disputará este jueves 18 de junio, a partir de las 15:00 horas de Chile.

El encuentro se jugará en el Los Angeles Stadium, ubicado en Estados Unidos.

¿Dónde ver el partido en Chile?

En Chile, el duelo podrá verse por DSports en televisión de pago.

Además, estará disponible vía streaming a través de DGO.

El partido no está considerado dentro de la programación de TV abierta de Chilevisión para esta jornada.

Las coordenadas del partido

Partido: Suiza vs. Bosnia y Herzegovina.

Suiza vs. Bosnia y Herzegovina. Fecha: jueves 18 de junio.

jueves 18 de junio. Hora: 15:00 horas de Chile.

15:00 horas de Chile. Grupo: B.

B. Estadio: Los Angeles Stadium.

Los Angeles Stadium. TV de pago: DSports.

DSports. Streaming: DGO.

Después de este encuentro, el Grupo B continuará con el partido entre Canadá y Qatar, programado para las 18:00 horas de Chile.