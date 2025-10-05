Montes responde a críticas de Jara por reconstrucción: “Cualquiera que gobierne enfrentará problemas parecidos”

El titular del Minvu respondió a los dichos de la abanderada oficialista, quien en CNN Chile había asegurado -respecto a la tardanza en reposición de domicilios- que "yo lo encuentro impresentable".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirió a los dichos de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), quien criticó en duros términos la demora en la reconstrucción en Viña del Mar tras los incendios que afectaron la zona en los últimos años.

En conversación con CNN Chile, Jara había asegurado que “yo lo encuentro impresentable. Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique (…) Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad”.

Al respecto, en diálogo con TVN, Montes aseguró que “no he tenido la oportunidad de conversar con ella. En todo caso, le mandé el informe que ahora les acabo de hacer llegar a ustedes. El informe de todo el mes de septiembre, un resumen, y también el informe de octubre. Porque ahí se plantean problemas y avances”.

“Cualquiera que va a gobernar va a enfrentar problemas bastante parecidos. Entonces es muy importante conversar para ir buscando variantes, y los problemas no son fáciles”, acotó.

Además, en referencia a Jara, el secretario de Estado comentó que “hay gente que trabaja en el ministerio y que está en el equipo de ella también. Hay un diálogo mayor, pero yo creo que ha faltado a lo mejor más información”.

En cuanto a la reconstrucción en Viña del Mar, Montes acotó que “yo sé que está muy lento. Yo reconozco más que nadie que a mí me desespera el ritmo al que está avanzado”.