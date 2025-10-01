Jara apunta contra el Gobierno por demora en la reconstrucción de Viña del Mar: “Yo lo encuentro impresentable (…) es una vergüenza”

"Evidentemente, en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad", aseguró la abanderada presidencial respecto a las críticas por la tardanza.

La candidata presidencial oficialista, Jeannette Jara (PC) abordó una serie de medidas presentadas para los adultos mayores del país en conversación con CNN Chile.

La exministra del Trabajo durante el Gobierno de Gabriel Boric además se refirió a la lentitud en la reconstrucción de Viña del Mar tras los incendios de inicios de 2024.

En ese sentido, señaló que apunta a que la reconstrucción de la ciudad se realice “con mayor agilidad” y que “ha sido muy vergonzoso el tiempo que nos hemos demorado”.

“Yo lo encuentro impresentable. Francamente, no encuentro que haya nada que lo justifique. Yo, por cierto, he escuchado y leído un montón de razones que tienen que ver con los títulos de dominio, con los ejecutores de las obras, pero no hay nada que lo justifique“, añadió.

Consultada sobre si cree que la responsabilidad por la situación está en el Gobierno, apuntó contra el ministerio dirigido por Carlos Montes: “Yo creo que evidentemente en el Ministerio de Vivienda está la responsabilidad“.

“Yo por lo menos lo que he comprometido con mi equipo de vivienda es que esto va a estar solucionado el 2026. O sea, lo que pasa es que yo creo que hay que tener una sensibilidad. Aquí yo, al que le ha faltado techo en su casa, va a ver la urgencia que esto tiene”m acotó.

Finalmente, añadió que “esto se puede hacer de dos maneras: Poniendo en esto la prioridad o no. Y en mi gobierno esto va a ser prioridad. Reconstruir Viña, para mí, es un dolor pendiente, abierto. Y lo encuentro que es una vergüenza lo que ha pasado”.