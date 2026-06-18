GTA VI ya tiene fecha de preventa: Rockstar revela el arte oficial que usará para promocionar el juego

Rockstar Games confirmó que la preventa de GTA VI comenzará oficialmente el próximo 25 de junio, tanto en tiendas digitales como en retailers seleccionados.

El anuncio fue acompañado por la publicación del cover art oficial de Grand Theft Auto VI, pieza que funcionará como uno de los principales materiales promocionales del esperado videojuego de mundo abierto.

La imagen también fue liberada como arte descargable a través del sitio oficial de Rockstar, en la página dedicada a GTA VI.

Rockstar muestra el material oficial para la preventa

La revelación marca un nuevo paso en la campaña comercial del juego, ya que el arte de portada suele ser uno de los elementos centrales en fichas de tiendas digitales, material publicitario y ediciones físicas.

El nuevo diseño mantiene el estilo característico de la saga Grand Theft Auto, con una composición protagonizada por Jason y Lucia, los personajes principales de esta entrega.

Con este movimiento, Rockstar comienza a preparar el inicio formal de las reservas del título, uno de los lanzamientos más esperados de la industria de los videojuegos.

Cuándo comienza la preventa de GTA VI

De acuerdo con lo informado por Rockstar, las reservas de Grand Theft Auto VI comenzarán el 25 de junio.

La preventa estará disponible en plataformas digitales y en otros comercios seleccionados.

Por ahora, la compañía no ha detallado eventuales ediciones especiales, bonos de reserva ni precios para los distintos mercados.

GTA VI tiene fecha de lanzamiento fijada para el 19 de noviembre de 2026.

El videojuego llegará a PlayStation 5 y Xbox Series X|S.