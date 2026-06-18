Ministro Arrau sufre robo de $6 millones en su predio agrícola: “He vivido en carne propia la inseguridad” 

La Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la Policía de Investigaciones (PDI) indaga un robo que afectó al ministro de Seguridad, Martín Arrau, en uno de sus predios ubicado en la comuna de Ñiquén, región de Ñuble.

De acuerdo con antecedentes de la Fiscalía, el hecho ocurrió el pasado 25 de mayo y fue avaluado en cerca de $6 millones.

Entre las especies sustraídas figuran principalmente cables de cobre y paneles eléctricos.

Robo ocurrió días después de asumir como ministro

Según informó BioBioChile, el ilícito ocurrió seis días después de que Arrau asumiera como ministro de Seguridad.

Hasta ahora, por este caso no se registran personas detenidas.

Consultado por la situación, el secretario de Estado confirmó que una propiedad vinculada a una empresa agrícola suya fue afectada por robos.

“Efectivamente tengo propiedad de una empresa agrícola, que ha sido víctima de robos en los años anteriores, como muchos chilenos, y por eso comparto y he vivido en carne propia la inseguridad en la que está nuestro país”, señaló.

Arrau sostuvo que el fenómeno delictual también afecta al mundo rural y llamó a seguir trabajando para recuperar la tranquilidad.

“Tenemos que seguir trabajando para recuperar esa tranquilidad, la que no solamente se ha afectado en la zona urbana, en la Macrozona Sur o en la zona norte en la que hemos estado, sino que también en ese mundo rural que muy bien conozco”, agregó.