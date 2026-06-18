Presidenta de la Fech critica embargos por CAE: “Pagar una deuda injusta no es pagar justamente”

La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Laura Mlynarz, cuestionó los embargos asociados a deudas del Crédito con Aval del Estado (CAE) y apuntó contra el relato del Gobierno en torno al pago de estas obligaciones.

En conversación con Radio 13c, la dirigenta abordó el debate sobre si las personas deben pagar sus deudas y sostuvo que el problema está en las condiciones en que se exige el pago.

“Claro, se pagan las deudas, lo que pasa es que hemos escuchado mucho la frase de este último tiempo de pagar justamente”, señaló.

“Pagar una deuda injusta no es pagar justamente”

Mlynarz afirmó que, en el caso del CAE, no se puede hablar de pago justo si la deuda se originó en un contexto que calificó como injusto.

“Pagar una deuda que es injusta, en un contexto injusto y de una manera injusta, no es pagar justamente”, afirmó.

La presidenta de la Fech cuestionó especialmente los embargos de cuentas a personas que reciben remuneraciones y que, según dijo, no necesariamente corresponden al perfil que inicialmente había señalado el Ejecutivo.

“¿Es justo que a una persona que no está pudiendo llegar a fin de mes se le estén embargando las cuentas?”, planteó.

Fech acusa cambios en el relato del Gobierno

La dirigenta estudiantil sostuvo que el Gobierno ha modificado sus explicaciones respecto de a quiénes afectarían las acciones de cobranza por deudas del CAE.

“El Gobierno ha cambiado permanentemente su relato. Dijo primero: no, vamos a embargar a quienes tienen un sueldo de $5 millones; después resulta que no, que era $3,5 millones, y ahora ha ido la disminución”, afirmó.

Mlynarz señaló que la Fech sostuvo reuniones con deudores y deudoras del CAE, además de asistir al Parlamento, donde escucharon testimonios de personas afectadas por estas medidas.

Según explicó, esos relatos no irían en la línea de personas con altos ingresos, sino de familias que enfrentan dificultades para llegar a fin de mes.