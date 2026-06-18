Gobierno conformó Mesa Técnica de Empleo: Buscará generar 50 mil nuevos puestos de trabajo en cuatro meses

El Gobierno conformó este miércoles la Mesa Técnica de Empleo, con la cual se busca crear más de 50 mil nuevos puestos de trabajo.

La iniciativa de coordinación interministerial tiene como objetivo llevar adelante medidas concretas para enfrentar las cifras de empleo, ya que actualmente hay más de 940 mil personas que están desempleadas.

En la instancia estuvieron presentes los ministros de Trabajo, Tomás Rau; el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la titular de la Mujer, Judith Marín, junto al subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa.

Las autoridades anunciaron que la meta de la mesa será generar 50.000 nuevos empleos durante los próximos cuatro meses, con foco en la disminución del desempleo femenino, que en el trimestre febrero-abril se ubicó en 10,5%.

Otro foco de atención serán los jóvenes entre 15 y 25 años, cuya desocupación alcanzó el 22,8% en el trimestre febrero-abril.

El ministro del Trabajo detalló que la instancia se reunirá de manera semanal.

“Como Gobierno nos estamos haciendo cargo de la emergencia laboral, pero las soluciones no son automáticas ni espontáneas; los empleos no se generan de manera involuntaria. Tenemos récord de inversión; eso va a tomar tiempo. Tenemos que usar todas las herramientas que tenemos como Gobierno para poder llegar a esos hogares que hoy día tienen a un padre, una madre, un hermano, un hijo sin trabajo. Esta reunión marca ese hito para empezar a trabajar con sentido de urgencia, con esta meta concreta de 50.000 empleos en 4 meses”, dijo.

Mientras que el biministro Mas recalcó que con la mesa se iniciará la reactivación de Chile: “Hoy más de 940.000 personas no tienen empleo, hay más de 2 millones de personas trabajando en la informalidad y esto es un drama, una angustia tremenda para una enorme cantidad de familias”.

Por su parte, la ministra Marín sostuvo que el énfasis estará en las mujeres, buscando mejores y más oportunidades laborales, considerando que “los índices de desempleo han golpeado muy fuerte a las mujeres de nuestro país”.