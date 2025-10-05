Grau emplaza a Kast a detallar recorte de US$6.000 millones y defiende diseño del Presupuesto 2026

El Gobierno propone reemplazar la “glosa republicana” por un esquema que, según el ministro, reduce presión de gasto y facilita reasignaciones para la próxima administración, con un alcance similar a US$700 millones. Y en el frente político, Grau pidió a José Antonio Kast transparentar “de dónde” provendría un recorte por US$6.000 millones.

En plena discusión del Presupuesto 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, pidió a José Antonio Kast transparentar el detalle del recorte de gasto que propone para el próximo gobierno.

En una entrevista publicada por La Tercera este domingo, el jefe de las finanzas públicas sostuvo que “el mercado internacional ha dicho que confía en las finanzas públicas de Chile” y defendió el reemplazo de la “glosa republicana” por un mecanismo que reduce la presión de gasto y facilita reasignaciones para la administración entrante.

La controversia fiscal marcó el arranque del debate presupuestario. Desde la oposición, José Antonio Kast ha planteado un ajuste del gasto del orden de US$6.000 millones.

Frente a ello, Nicolás Grau elevó el tono: “En vez de responder con violencia es mejor que (Kast) aclare de dónde va a recortar los US$6.000 millones”.

A su juicio, la Ley de Presupuestos es “el momento ideal” para que se detallen las partidas afectadas y el calendario de ejecución.

Lee también: Los oficios que dan cuenta de las acciones del gobierno ante ministro en visita para llevar a cabo “gestiones reservadas” por el caso Bernarda Vera

Asimismo, Hacienda actualizó su escenario 2025-2026.

Según Grau, la proyección del balance estructural para este año pasó de -2,1% a -2,2% del PIB por ingresos mineros menores a lo previsto, mientras que el desvío de 2024 se explica por sobreestimación de ingresos y no por un aumento del gasto.

Añadió que se reforzaron las metodologías de proyección junto al FMI, con mejoras en Renta e IVA, y rezagos acotados en minería por factores operativos.

El ministro defendió además sustituir la “glosa republicana” por un esquema que entrega flexibilidad para reasignar sin crear un “bolsón” inicial de recursos.

Esto, según afirmó, reduce la presión de gasto y mantiene un alcance similar (del orden de US$700 millones). Afirmó que es “la mejor propuesta”, aunque mostró disposición a discutir ajustes en el Congreso.

En paralelo, destacó que el gasto de esta administración crece a un ritmo “cercano a la mitad” del período previo y que en 2025 la deuda pública registraría el menor incremento en al menos una década.

Grau insistió en que los compromisos fiscales siguen vigentes como ancla de disciplina: las metas “fuerzan a contener gastos y a hacer grandes esfuerzos de reasignación”, que cifró en más de US$5.000 millones en la actual administración.

Y frente a la crítica política, volvió sobre el punto: a su entender, los documentos disponibles “no cuadran” un recorte por US$6.000 millones; por eso, emplazó a la oposición a explicitar qué programas o subsidios se verían afectados y en qué plazos.