Los oficios que dan cuenta del compromiso del gobierno ante ministro en visita para llevar a cabo “gestiones reservadas” por el caso Bernarda Vera

En mayo de 2025 el gobierno fue informado por Suecia que una mujer identificada como Bernarda Vera había pedido la nacionalidad sueca. Frente a esa información, el Ejecutivo se comprometió ante el ministro en visita, Álvaro Mesa en hacer las gestiones necesarias para individualizar "con la mayor certeza posible" a la mujer.

Siguen las repercusiones políticas a raíz del reportaje de CHV que dio a conocer que una presunta detenida desaparecida, estaría viva en Argentina. En concreto, se trata del caso de Bernarda Vera, mujer a la que se le perdió el rastro durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El pasado 30 de septiembre, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero aseguró en CNN Chile, que “no tenemos certeza de que la persona que se encuentra en Argentina sea Bernarda Vera”.

Sin embargo, desde la misma Cancillería nacional dieron cuenta de las gestiones que se hicieron con el país trasandino y con Suecia para tratar de conocer el paradero de la mujer.

El 10 de abril de 2025, el Programa de Derechos Humanos ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de realizar gestiones ante el gobierno del Reino de Suecia para confirmar si se le había otorgado la nacionalidad sueca durante la década de 1980 a Bernarda Vera Contardo, o una variación de ese nombre, nacida el 4 de febrero de 1946, de origen chileno”.

La respuesta llegó el 13 de mayo de 2025, cuando se dijo que “tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia informó que sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada”.

Los documentos que confirman las gestiones

CNN Chile tuvo acceso exclusivo a los documentos. En ellos se dan cuenta de las respuestas que fueron enviadas al ministro en visita, Álvaro Mesa que lleva la causa por la desaparición forzosa de Vera.

“El Programa de Derechos Humanos, al indagar en los episodios de Liquiñe para la identificación de las trayectorias de las víctimas, identificó relatos contradictorios respecto a los antecedentes del caso de doña Bernarda Rosalba Vera Contardo, víctima calificada por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación como detenida desaparecida”, indicaron.

“Tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia ha informado que una persona singularizada con el nombre de la víctima previamente señalada obtuvo la nacionalidad sueca. Ante esta información se ha instruido realizar nuevas gestiones reservadas para poder individualizar con la mayor certeza posible a la peticionaria de la nacionalidad reportada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, de forma de corroborar o descartar que se trate de la víctima en comento”, se agregó en el documento.

