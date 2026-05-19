IPSA abre en rojo y pierde los 10.400 puntos presionado por crisis en el estrecho de Ormuz

La Bolsa de Santiago abrió a la baja este martes, presionada por el complejo escenario internacional asociado al bloqueo del estrecho de Ormuz, que mantiene elevados los precios de la energía y aumenta las alertas sobre el impacto en la economía global.

El S&P IPSA caía 0,7% durante las primeras operaciones, hasta los 10.394,88 puntos, con lo que perdió la barrera de los 10.400 puntos.

Entre las acciones que más presionaban al principal índice local figuraban BCI, con una caída de 2,3%; Falabella, con un retroceso de 1,7%; SQM-B, con una baja de 1,1%; y Latam, que descendía 1%.

¿Por qué cae la Bolsa de Santiago?

El mercado local se movió en línea con la cautela internacional, mientras continúan estancadas las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz, paso clave para el transporte mundial de petróleo.

El precio del petróleo Brent seguía en torno a los US$110 por barril, en medio de temores por un eventual agotamiento de inventarios si el bloqueo se prolonga durante las próximas semanas.

El escenario energético también ha golpeado las expectativas sobre inflación, crecimiento y condiciones financieras, especialmente en economías importadoras de combustibles.

Wall Street también retrocede

En Estados Unidos, los principales índices de Wall Street también operaban con pérdidas. El Dow Jones caía 0,8%, mientras que el S&P 500 y el Nasdaq retrocedían cerca de 0,5%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense volvían a subir con fuerza. La tasa a 10 años alcanzaba máximos desde comienzos de 2025, mientras que la tasa a 30 años llegaba a su mayor nivel desde 2007.