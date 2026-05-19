“No es una situación incómoda en ningún caso”: Pérez Mackenna por eventual llegada de Bachelet a la ONU

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, abordó la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para encabezar la Organización de Naciones Unidas y aseguró que el Ejecutivo mantendrá una relación de cooperación si resulta electa.

Durante una entrevista en el programa “La Mañana de Agricultura” de Radio Agricultura, el canciller enfatizó que la postulación de la exmandataria debe ser respetada y que su continuidad en la carrera internacional corresponde a una decisión legítima.

“Por supuesto, ese es su derecho, está en campaña”, señaló Pérez Mackenna al ser consultado sobre la opción de que Bachelet llegue a transformarse en la próxima Secretaria General de la ONU.

El secretario de Estado también reiteró que la administración del presidente José Antonio Kast optó por no respaldar oficialmente a ningún aspirante para el cargo. “Nosotros ya hemos dicho que no vamos a apoyar a ninguna otra candidata o candidato, así que es un derecho de ella seguir con esa carrera y lo vemos con total respeto”, sostuvo.

En la conversación radial, la conductora preguntó si para el Gobierno sería complejo que la exjefa de Estado alcanzara el máximo cargo del organismo internacional sin contar con apoyo explícito de Chile. Frente a ello, Pérez Mackenna descartó cualquier incomodidad.

“No es una situación incómoda en ningún caso”, afirmó el ministro, agregando además que “si eso llega a ocurrir, vamos a trabajar con ella en la medida que ella lo requiera, no tenemos ningún problema con eso”.

Hasta ahora, La Moneda ha mantenido distancia de la campaña internacional de Bachelet y no ha impulsado públicamente su candidatura, aunque tampoco ha promovido otro nombre para competir por el liderazgo de Naciones Unidas.