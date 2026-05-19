Gobierno otorga suma urgencia a proyecto que busca eliminar el feriado electoral: Malls podrían abrir en elecciones

El Gobierno otorgó suma urgencia al proyecto que busca eliminar el feriado electoral, dieron a conocer los diputados UDI e integrantes de la Comisión de Trabajo, Constanza Hube y Mario Olavarría.

Con esto, la iniciativa deberá ser despachada en un plazo de 15 días.

La idea había sido presentada en 2024 por parte de la bancada UDI, y su objetivo es eliminar el carácter de “feriado” a los procesos electorales. Con esto se permitiría que todo el comercio pueda abrir con normalidad durante dichos días.

De acuerdo a los gremialistas, la normativa actual “no solo consagra como feriado legal los días en que se realicen elecciones o plebiscitos en el país, sino que además impide el funcionamiento de los locales ubicados dentro de un centro comercial que sea administrado bajo una misma razón social o personalidad jurídica, como es el caso de los malls o strip centers, entre otros”.

A juicio de Hube y Olavarría, esta situación provocó que en los procesos eleccionarios de los últimos seis años hubiera “millonarias pérdidas” en el país, ya que el comercio no podía funcionar con normalidad.

De acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), durante los 15 procesos electorales desarrollados en el período mencionado, se registraron pérdidas por casi US$ 900 millones.

Así, se “permitirá terminar con una prohibición que lo único que provocaba era un impacto en los propios trabajadores, en muchos emprendedores y en el comercio en general”.

En esa línea, los parlamentarios UDI argumentaron que se buscará “corregir una norma que no se justifica y que, en la práctica, lo único que hace es perjudicar al comercio y a miles de personas que dependen de esta actividad”.

“La actual legislación ya establece reglas claras que garantizan que los trabajadores puedan ejercer su derecho a voto sin dificultades, como el permiso de dos horas sin descuento en sus remuneraciones. Por lo tanto, lo que proponemos es compatibilizar el normal funcionamiento del comercio con este derecho, corrigiendo así una discriminación arbitraria que permitirá que algunos locales sí pudieran funcionar durante una elección y otros no, sin una razón clara”, plantearon.