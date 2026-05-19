“Alegría” de Cirque Du Soleil vuelve a Chile tras 20 años: ¿Cuándo es la venta de entradas?

A 20 años de su llegada, “Alegría – Un Nuevo Día” del Cirque Du Soleil regresa a Chile.
Fue en 2008 cuando el show visitó Chile y, en esta oportunidad, prometen transportar nuevamente al público a una experiencia mágica del clásico atemporal de la compañía.
Ahora llegan con una nueva versión del espectáculo, con renovados números acrobáticos y una estética contemporánea, junto con una redefinición de su narrativa original y dirección escénica.
Desde el Cirque Du Soleil señalaron que “Alegría” es “uno de los espectáculos icónicos que ayudó a forjar su estilo característico al cautivar a más de 14 millones de espectadores en 255 ciudades alrededor del mundo, entre 1994 y 2013”.
“Alegría” de Cirque Du Soleil en Chile: Precios y venta de entradas
El evento es presentado por Banco de Chile y se realizará a partir del 6 de enero de 2027 en la Gran Carpa del Espacio Riesco.
El próximo martes 26 de mayo a las 11:00 horas comenzará la preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile, quienes podrán tener 20% de descuento en sus tickets. Será en Punto Ticket.
La venta general será a partir del 10 de junio a las 11:00 horas.
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