Autoridades supervisan obras del Hospital del Salvador: Así será el nuevo complejo hospitalario

El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, llegó hasta el Hospital del Salvador para supervisar el avance de las obras del nuevo recinto médico.

Hasta la fecha, la construcción del complejo hospitalario lleva 98,56% de avance y está en etapa de instalación de mobiliario clínico, equipos médicos y tecnología, instalaciones sanitarias, electricidad y climatización, entre otros.

Según señalaron desde el MOP, el proyecto “está orientado especialmente a la atención de población adulta del área oriente de Santiago, estimándose que beneficiará a más de 500 mil habitantes provenientes de ocho comunas: Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñalolén, Macul, Vitacura y Lo Barnechea”.

De todos modos, y debido a la complejidad de su cartera de servicios clínicos, es de “referencia nacional” para la atención de especialidades como trauma ocular, trasplantes, geriatría y otras.

El nuevo recinto hospitalario tiene un total de 360 camas de adulto, 44 camas de pensionados, 71 camas U.P.C. adultos, 30 camas para pacientes agudos y 24 camas de psiquiatría.

Asimismo, contará con 26 pabellones, 122 boxes médicos, 117 boxes de procedimientos y 62 boxes profesionales y 18 boxes dentales.

Mientras que el Instituto Nacional de Geriatría sumará 100 camas de adultos, 12 camas de pensionados y 12 boxes médicos, 16 boxes de procedimientos (incluye 1 sala de muestras) y 28 boxes profesionales.

El ministro Arrau comentó que se están “agilizando todos los procesos en esta obra, que es enorme. Hay que recordar que este centro asistencial va a atender a más de medio millón de personas, tendrá más de 600 camas; en total serán 170 mil metros cuadrados de infraestructura, es decir, 17 hectáreas construidas“.

Y añadió que se contempla que “este año vamos a estar con un hospital operando. Estamos hablando de meses, pero queremos ser muy responsables por lo compleja que ha sido la historia de esta infraestructura”.

Por su parte, el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, destacó que “es un hospital de clase mundial”.

“Todos quienes entren aquí quedarán absolutamente asombrados por lo que representa esta infraestructura. Pero lo más importante de estos edificios es lo que hay en su interior: profesionales de excelencia al servicio de la salud pública. Prontamente, además, contaremos con el nuevo Instituto Nacional de Geriatría y el Hospital del Tórax, que se sumarán a las clínicas privadas ya existentes en este sector”, dijo.