Anuncian corte de agua en 8 comunas de la Región Metropolitana: Durará cerca de 36 horas

Aguas Andinas entregó detalles sobre un corte de agua programado para ocho comunas de la Región Metropolitana que se extenderá por cerca de 36 horas.

El megacorte comenzará a partir de las 20:00 horas de este viernes 22 de mayo y se mantendrá hasta el domingo 24 de mayo a las 8:00 horas, aproximadamente.

En dichos horarios, las comunas de San Miguel, La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Ramón, La Granja, La Florida y La Pintana no tendrán suministro de agua, con cerca de 143 mil clientes afectados por la situación.

Cabe recalcar que el corte no será en la totalidad de las comunas, sino que en sectores específicos de estas. El dealle se puede revisar a continuación.

¿Por qué habrá un megacorte de agua?

Desde Aguas Andinas explicaron que el corte programado se debe a obras para modernizar la red de agua potable.

Eugenio Rodríguez, director de clientes de Aguas Andinas, detalló que hay tres grandes acueductos y que uno de ellos está siendo renovado en uno de sus tramos.

Los trabajos para llevar adelante esta mejora comenzaron en marzo de este año y las “obras finalizan con la conexión de los dos extremos del nuevo acueducto. Para eso es necesario vaciar el acueducto de agua, por eso se produce la suspensión temporal del servicio”.