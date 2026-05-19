Detienen al hijo del fundador de Mango por la muerte de Isak Andic en extrañas circunstancias en una excursión de montaña

(EFE) – Los Mossos d’Esquadra detuvieron este martes a Jonathan Andic, hijo del fundador de Mango, como investigado por la muerte de Isak Andic ocurrida en diciembre de 2024.

El empresario de 71 años falleció tras caer por un precipicio de 150 metros en Montserrat durante una excursión con su hijo mayor.

La jueza tomó declaración al detenido y luego lo dejó en libertad provisional tras el pago de una fianza de un millón de euros, le retiró el pasaporte y le prohibió salir del país.

Los indicios que reabrieron la causa

La investigación se reabrió dos meses después del archivo provisional porque los Mossos no quedaron convencidos con la versión de Jonathan, único testigo. Los agentes señalan que el punto de caída es un ángulo donde resulta difícil precipitarse por un simple tropiezo.

También consideran incongruente que el hijo pidiera al escolta de seguridad que no los acompañara para poder conversar en privado. Además, las ubicaciones que Jonathan detalló no coinciden con los registros GPS de su teléfono móvil.

El posible móvil del delito sería el rencor acumulado tras ser apartado de la dirección de Mango Man, cargo que ocupó durante 17 años hasta junio de 2025. La familia, sin embargo, niega una mala relación. La defensa del detenido no ha emitido declaraciones.