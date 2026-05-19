Cochilco aumenta el precio promedio del cobre para 2026 a 5,55 dólares la libra y a US$ 5,10 para 2027

La Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) entregó este martes las nuevas proyecciones de precio, demanda y oferta del metal para los años 2026 y 2027, contenidas en el Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, correspondiente al primer trimestre de este año.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló: “Cochilco elevó el precio promedio del cobre para 2026 a US$ 5,55 la libra y a US$ 5,10 la libra para 2027, niveles históricamente altos que reflejan una demanda mundial sólida y un mercado con estrechez de oferta, en línea con los factores que explican los recientes niveles récord alcanzados por el precio del metal”.

“Esta es una buena noticia para Chile porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales y reafirma el rol estratégico de Chile como principal productor mundial de cobre. Al mismo tiempo, este contexto nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional y desarrollo de nuevos proyectos para mantener el liderazgo de nuestra minería”, agregó.

Demanda mundial: China lidera, India y EE.UU. suman impulso

Respecto a la demanda, la vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, señaló que China seguiría siendo el principal soporte del consumo global de cobre, aunque con menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual.

Asimismo, afirmó que India mantendrá una expansión relevante, Estados Unidos aportaría por infraestructura eléctrica, centros de datos y manufactura crítica, mientras Europa y Japón mostrarían una recuperación más moderada.

En este contexto, sostuvo que para este año el consumo mundial del cobre refinado crecería 1,5%, y 2,3% en 2027, alcanzando 28,2 y 28,8 millones de toneladas, respectivamente.

Aumento en el dinamismo del cobre

Desde la perspectiva de la oferta, Cochilco señala que se prevé que la producción mundial de cobre mina llegue a 23,3 millones de toneladas en 2026, lo que representa un alza de 0,5%, mientras que en 2027 la producción alcanzaría 24,39 millones de toneladas con una expansión de 4,7%.

Este mayor dinamismo estaría impulsado principalmente por República Democrática del Congo, Zambia, Mongolia, Canadá y Estados Unidos.

No obstante, el organismo advierte que las proyecciones continúan sujetas a importantes factores de riesgo, asociados a la puesta en marcha efectiva de proyectos mineros, la continuidad operacional de las faenas, la disponibilidad de insumos críticos, así como las condiciones regulatorias y logísticas de cada jurisdicción.

En este contexto, el mercado mundial de cobre refinado continuaría mostrando un escenario de estrechez. Luego de registrar un déficit estimado de 124 mil toneladas en 2025, se proyecta un leve superávit de 12 mil toneladas en 2026 y uno moderado de 153 mil toneladas en 2027.

Caída productiva en 2026

Además, Chile conservará su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22% de la producción global.

No obstante, se prevé una disminución de 2,0% en la producción nacional durante 2026, hasta alcanzar 5,3 millones de toneladas, seguida de una recuperación de 4,0% en 2027, con una producción estimada de 5,5 millones de toneladas.

“La caída proyectada para 2026 responde principalmente a menores leyes minerales, mantenciones programadas, restricciones operacionales y a un débil desempeño registrado al inicio del año”, explicaron desde Cochilco.