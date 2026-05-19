Subsidio DS1 2026: Fechas, ahorro mínimo y requisitos para postular a la vivienda propia

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo abrirá una nueva convocatoria del Subsidio para Sectores Medios DS1, beneficio que permite apoyar la compra de una vivienda nueva o usada, o la construcción en sitio propio.

El proceso está dirigido a familias que no son propietarias de una vivienda y que cuentan con capacidad de ahorro. Las postulaciones se realizarán entre el 16 y el 30 de junio de 2026, a través de tres modalidades: automática, en línea y mediante formulario de atención ciudadana.

Sin embargo, antes del inicio formal de las postulaciones hay una fecha clave: el ahorro mínimo exigido debe estar depositado en la cuenta correspondiente a más tardar el 29 de mayo de 2026. Desde esa fecha no se deben realizar giros.

¿Cuáles son los requisitos para postular al Subsidio DS1?

Para postular al beneficio se debe tener 18 años cumplidos y cédula de identidad vigente. En el caso de personas extranjeras, se exige cédula de identidad y certificado de permanencia definitiva.

Además, los postulantes deben pertenecer al Registro Social de Hogares y cumplir con el tramo exigido según la modalidad a la que postulen.

Para adquisición de vivienda, el Tramo 1 permite postular hasta el 60% de vulnerabilidad; el Tramo 2, hasta el 80%; y el Tramo 3, en caso de superar el 90%, exige cumplir con el límite de renta establecido. En el caso de adultos mayores de los tramos 1 y 2, se permite hasta el 90%.

También se requiere una cuenta de ahorro para la vivienda con una antigüedad mínima de un año, es decir, abierta a más tardar el 30 de mayo de 2025.

¿Cuánto ahorro se exige?

El monto debe estar depositado como saldo disponible antes del último día del mes anterior a la postulación, es decir, hasta el 29 de mayo de 2026.

Para adquisición de vivienda, los montos mínimos de ahorro son:

Tramo 1: 30 UF.

30 UF. Tramo 2: 40 UF.

40 UF. Tramo 3: 80 UF.

Para construcción en sitio propio, los montos exigidos son:

Tramo 2: 30 UF.

30 UF. Tramo 3: 50 UF.

Fechas y modalidades de postulación

El llamado contempla tres vías de postulación, con fechas de inicio distintas, aunque todas cerrarán el 30 de junio de 2026 a las 16:00 horas.

Postulación automática: estará disponible desde las 08:30 horas del 16 de junio hasta las 16:00 horas del 30 de junio. Está dirigida a quienes no resultaron seleccionados en el segundo llamado de 2025, en las modalidades de adquisición de vivienda o construcción en sitio propio. Los usuarios deberán ingresar a www.minvuconecta.cl para revisar si tienen una propuesta disponible y aceptarla o rechazarla.

Postulación en línea: comenzará a las 08:30 horas del 17 de junio y se extenderá hasta las 16:00 horas del 30 de junio. Está dirigida a nuevos postulantes, personas que rechazaron la postulación automática o quienes no necesiten adjuntar documentación especial. Si el núcleo familiar incluye integrantes mayores de 18 años, excepto cónyuge o conviviente civil, también deberán contar con ClaveÚnica.

Postulación por formulario de atención ciudadana: partirá a las 08:30 horas del 19 de junio y finalizará a las 16:00 horas del 30 de junio. Esta vía está destinada a casos que requieren acreditar situaciones especiales mediante documentos, como integrantes del Cuerpo de Bomberos, y a quienes postulan por primera vez a la modalidad de construcción en sitio propio.

Aunque el proceso se inicia de forma escalonada, todas las modalidades cerrarán simultáneamente el 30 de junio de 2026. Por eso, el primer paso será cumplir con el ahorro mínimo exigido antes del plazo de mayo.