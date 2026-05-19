Finn y Jake regresan con la nueva serie “Hora de Aventura: Misiones Secundarias”: Cuándo se estrena y dónde verla

Hora de Aventura vuelve con una nueva historia protagonizada por Finn y Jake.

Cartoon Network anunció el estreno internacional de Hora de Aventura: Misiones Secundarias, producción de Cartoon Network Studios que debutará el lunes 5 de octubre en Cartoon Network y HBO Max.

La serie retoma el universo de la producción original y vuelve a situar la acción en la Tierra de Ooo, donde Finn, el joven héroe humano, y Jake, su perro mágico y mejor amigo, se embarcan en nuevas misiones.

Esta vez, la propuesta estará centrada en aventuras más ligeras e independientes, con un tono cercano al de las primeras temporadas.

El proyecto busca acercar la franquicia a nuevas audiencias, pero también reencontrarse con quienes crecieron viendo la serie original.

Hora de Aventura, creada por Pendleton Ward, se emitió entre 2010 y 2018 y se convirtió en uno de los títulos más reconocibles de Cartoon Network, con una mezcla de humor absurdo, fantasía, sensibilidad emocional y cultura pop.

La nueva producción tendrá como showrunner y productor ejecutivo a Nate Cash, quien ya trabajó en la serie original.

El equipo creativo también incluye a Darrick Bachman como editor de historia, Victor Courtright y Niki Yang en la dirección, Nick Cross como director de arte y Matthew Janszen como compositor.

A través de un comunicado, Nate Cash relacionó esta nueva etapa con el proceso creativo de la serie original. “Hacer Misiones Secundarias se sintió como producir la Hora de Aventura original, que era como pasar el tiempo con amigos de la escuela de artes para crear dibujos animados profesionales”, afirmó. “¡Les van a encantar estas nuevas aventuras con Finn y Jake!”, añadió.

La serie original ganó premios Emmy, Peabody y Annie, y dio origen a distintas producciones derivadas, entre ellas Hora de Aventura: Tierras Lejanas y Hora de Aventura: Con Fionna y Cake.

Hora de Aventura: Misiones Secundarias se estrenará internacionalmente el 5 de octubre en Cartoon Network y HBO Max.

En Estados Unidos, la serie tendrá un lanzamiento previo el 29 de junio en Hulu y Hulu on Disney+.