Solo el 20% de los protectores solares en el mercado son seguros y efectivos, advierte estudio anual

(CNN) – El vigésimo informe anual del Environmental Working Group (EWG) evalúa la seguridad y eficacia de los protectores solares en el mercado estadounidense. De los 2.784 productos analizados, solo 550 (aproximadamente el 20%) ofrecen una protección adecuada contra los rayos UVA y UVB sin ingredientes nocivos.

La guía, publicada el 19 de mayo, recomienda protectores minerales formulados con óxido de zinc y dióxido de titanio, que actúan como una barrera física y no se absorben en la piel. Estos productos representan 497 de las opciones recomendadas.

Los riesgos de los protectores químicos

En contraste, los protectores solares químicos —que contienen ingredientes como oxibenzona y homosalato— generan preocupación. La propia FDA determinó que doce de estos filtros carecen de datos de seguridad suficientes. Estudios detectaron que la oxibenzona permanece en el torrente sanguíneo por encima de los umbrales de seguridad y actúa como disruptor endocrino.

Además, este químico contribuye al blanqueamiento de corales y ya está prohibido en Hawái y otras regiones. El homosalato también enfrenta restricciones en la Unión Europea como posible disruptor hormonal.

A pesar de que la FDA propuso nuevas regulaciones en 2019, aún no ha emitido normas actualizadas. Un avance positivo: la agencia aprobó el uso de bemotrizinol, un filtro europeo con sólidos antecedentes de seguridad.

Los expertos recomiendan un enfoque por capas: ropa protectora, sombreros, gafas y permanecer a la sombra entre las 10 a.m. y las 4 p.m., además del uso correcto del protector solar. Aplicar una onza (equivalente a un vaso de chupito) cada dos horas, o inmediatamente después de nadar o sudar. Las quemaduras solares en la infancia aumentan el riesgo de melanoma, el cáncer de piel más letal.