Banco Central advierte que conflicto en Medio Oriente es el principal riesgo para la estabilidad financiera de Chile

El Banco Central publicó su Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente al primer semestre de 2026, en el que identifica como principal amenaza para el sistema financiero local un deterioro abrupto de las condiciones de financiamiento externo.

El organismo apunta directamente al conflicto en Medio Oriente como el detonante más probable de ese escenario, dado su potencial impacto sobre la inflación y el crecimiento mundial.

Aunque los mercados han recuperado una visión relativamente optimista tras las expectativas de acuerdo entre las partes, el informe advierte que la incertidumbre sigue siendo elevada.

“Las condiciones financieras internacionales se deterioraron durante marzo, pero han retornado a niveles que son coherentes con una visión benigna de la economía, lo que contrasta con los riesgos asociados con el conflicto y otras fuentes de incertidumbre”, comunicaron.

La volatilidad de la economía desde el inicio de la guerra

Durante marzo, la volatilidad medida por los índices VIX y MOVE se disparó, el dólar se apreció globalmente, las tasas de interés subieron y los mercados bursátiles cayeron, con salidas de capitales desde economías emergentes.

Sin embargo, posteriores expectativas de un eventual acuerdo en el conflicto revirtieron gran parte de esos movimientos.

Las cotizaciones bursátiles, los spreads de bonos corporativos y los premios por riesgo de emergentes se ubicaban en niveles favorables en perspectiva histórica, aunque las tasas de mediano y largo plazo permanecen elevadas.

Inteligencia artificial: Un nuevo factor de riesgo para las finanzas

Por otra parte, el Banco Central advierte de la envergadura sobre la ciberseguridad asociada a modelos avanzados de inteligencia artificial. Según la entidad financiera, estas herramientas pueden aumentar la capacidad de identificar y explotar vulnerabilidades en sistemas financieros interconectados, elevando el riesgo de incidentes simultáneos de gran escala.

Por ello, la institución plantea que la ciberseguridad ligada a la IA adquiere una dimensión sistémica que exige reforzar la resiliencia y la coordinación entre autoridades e industria financiera.