Se fracturó el tobillo por calzada en mal estado y municipio la deberá indemnizar con más de $7 millones: Confirman condena contra municipio de Iquique

La Corte de Apelaciones de Iquique ratificó el fallo que condena al municipio local a pagar una indemnización total de $7.411.063 a una transeúnte que sufrió una fractura de tobillo tras caer en una vereda en mal estado.

Según lo informado por el Poder Judicial, el accidente ocurrió en febrero de 2025 en el centro de la ciudad, específicamente en la intersección de las calles Luis Uribe y San Martín.

La denuncia señalaba que, en el momento en que la afectada intentaba cruzar la calzada, su pie quedó atrapado en una baldosa defectuosa.

Tras ser auxiliada por peatones y personal de Carabineros de Chile, se trasladó por sus propios medios a la Clínica Tarapacá, donde los exámenes radiológicos confirmaron una fractura en su tobillo derecho. Posteriormente, la paciente tuvo que ser intervenida quirúrgicamente.

En un fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia dictada originalmente por el Primer Juzgado de Letras de Iquique, la cual acogió la demanda de indemnización de perjuicios por falta de servicio.

De acuerdo con la resolución judicial, “atendido el mérito de los antecedentes y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, SE CONFIRMA, la sentencia de diez de marzo de dos mil veintiséis”. El monto determinado por el tribunal busca resarcir tanto el daño emergente como el daño moral acusados por la víctima.

La sentencia de primera instancia que fue ratificada determinó que las lesiones de la demandante son una consecuencia directa del deterioro de la calzada. El documento establece que si la administración comunal “hubiese cumplido con su obligación de mantener la vía pública en condiciones de brindar un desplazamiento expedito y seguro para los transeúntes, no se hubiera producido los daños”.