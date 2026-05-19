Beatriz Sánchez acusa falta de diálogo por Ley de Reconstrucción: “Acá hay una idea de imponer”

La senadora del Frente Amplio por la Región del Maule, Beatriz Sánchez, acusó falta de diálogo del Gobierno en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional y afirmó que, hasta ahora, el Ejecutivo ha apostado por imponer su propuesta antes que abrir una negociación de fondo.

En entrevista con CNN Chile Radio, la parlamentaria abordó el avance del proyecto en la Cámara de Diputadas y Diputados y proyectó el escenario que se abrirá en el Senado, donde la oposición espera discutir eventuales cambios al texto.

“No hay una disposición real para decir: oye, a ver, conversemos, mira, en esto podemos ceder, en esto no, vamos viendo. Hasta el momento no la veo”, sostuvo Sánchez.

¿Qué dijo Beatriz Sánchez sobre la Ley de Reconstrucción?

La senadora afirmó estar “expectante” respecto del texto que finalmente llegará al Senado, debido a los cambios de postura y negociaciones que han marcado la tramitación en la Cámara.

Según señaló, aunque el Gobierno parece contar con los votos para aprobar la idea de legislar, no está claro que exista respaldo para todos los artículos en particular.

“El jefe de bancada del Partido de la Gente decía que ellos habían hecho un acuerdo solo por la idea de legislar, pero había algunos aspectos específicos del proyecto que a ellos no los convencían”, señaló.

Entre esos puntos, mencionó materias como la invariabilidad tributaria y la franquicia Sence, que han generado reparos en distintos sectores durante la discusión legislativa.

Sánchez sostuvo que el Gobierno ha tratado de acelerar el trámite de una iniciativa de alto impacto y cuestionó que una reforma de esta magnitud avance sin una conversación más amplia.

“Cuando se acelera la forma de discusión de un proyecto tan serio, complejo y que viene a cambiar a Chile para los próximos 25 años, ha sido súper rápida”, afirmó.

En esa línea, agregó: “Acá hay una idea de imponer, la idea de contar los votos: tengo un voto más, dos votos más, vamos”.

Críticas al llamado de Claudio Alvarado

La parlamentaria también abordó los dichos del ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien emplazó al Socialismo Democrático a abrirse al diálogo y dejar la “tutela” del Frente Amplio y el Partido Comunista.

“Qué dura la frase del ministro, encontré. Si quiere negociar con un partido, que se la tire así tan dura”, comentó Sánchez.

A juicio de la senadora, esa declaración se enmarca en una estrategia del Gobierno para dividir a la oposición y buscar votos en el Senado, donde no cuenta con una mayoría estructural.

“Siempre han intentado decir que van a dialogar o que quieren dialogar con una oposición, pero no con todas. Yo creo que hay ahí un intento del Gobierno siempre de establecer estas diferencias”, afirmó.

La legisladora añadió que el Ejecutivo busca generar una “movida más en bloque” para aprobar el proyecto con una mayoría más amplia que uno o dos votos.

“La única forma de hacerlo es tratar de generar una fractura en la oposición. Creo que obedece un poquito a una estrategia de Gobierno un poco burda para mi gusto, pero entiendo la lógica de lo que quieren hacer”, señaló.

Disposición a negociar, pero “en serio”

Sánchez afirmó que el Frente Amplio sí tiene disposición a dialogar con el Gobierno, pero recalcó que esa conversación debe traducirse en cambios reales al proyecto.

La senadora recordó que representantes de su sector se reunieron con el ministro García Ruminot y sostuvo que los canales han estado abiertos. Sin embargo, planteó que sentarse a conversar no basta si el Ejecutivo no acoge modificaciones de fondo.

“Nosotros tenemos toda la disposición de hablar, pero hablemos en serio”, dijo.

Como ejemplo, mencionó que la oposición estaría disponible para aprobar rápidamente materias vinculadas a reconstrucción si el Gobierno acepta separarlas del resto del proyecto.

“Si ustedes separan el proyecto de reconstrucción, lo votamos, tiene todos nuestros votos”, afirmó.

También cuestionó el diseño del subsidio al empleo incluido en la iniciativa, al señalar que no entiende que se entregue apoyo por empleos ya existentes en lugar de crear nuevos puestos de trabajo.

“No me cabe mucho en la cabeza que se entregue un subsidio al empleo por gente que ya está trabajando. ¿Dónde está la novedad de crear empleo ahí?”, planteó.

La senadora sostuvo que el debate de fondo no debe reducirse a un “acuerdo por el acuerdo”, sino a una discusión sobre el impacto fiscal y social del proyecto.

“El proyecto es malo como está, es malo para Chile”, afirmó.

En esa línea, acusó que la iniciativa “desfinancia a Chile” y recordó que organismos como el Consejo Fiscal Autónomo y el Fondo Monetario Internacional han levantado reparos.

Finalmente, Sánchez sostuvo que cualquier cambio tributario debe respetar un principio de justicia fiscal, especialmente si se discute una rebaja al impuesto corporativo.

“Si tú rebajas el impuesto corporativo, que se compense por otro lado, pero que siga el mismo principio de que el que gana más, pague más”, cerró.