“Nosotros hemos seguido la ley totalmente”: Ministra Lincolao defiende reuniones con Google y Meta

La ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao, abordó las críticas surgidas por reuniones sostenidas entre su cartera y representantes de Google y Meta, además de referirse a los desafíos del ministerio en materia de inteligencia artificial y modernización institucional.

Durante una entrevista en T13 Radio, la secretaria de Estado explicó que el encuentro realizado el 4 de abril con Google estuvo vinculado a servicios tecnológicos utilizados por el propio ministerio. “La reunión del 4 de abril fue con Google Workspace, y con BS Tecnología, que son los proveedores del correo electrónico del ministerio”, señaló.

En esa línea, indicó que tras revisar el caso, la cartera concluyó que esa cita no correspondía a una gestión que debiera incorporarse al registro de lobby. No obstante, afirmó que continúan evaluando la situación junto a especialistas. “Nosotros hemos chequeado y eso no corresponde a algo que se tenga que registrar por lobby, pero estamos conversando con expertos, con más abogados, y si hay que registrarlos, se registrará”, sostuvo.

Respecto a Meta, explicó que la reunión había sido solicitada previamente por la empresa, aunque finalmente no pudo asistir debido a otras diligencias relacionadas con los hechos ocurridos en Valdivia. Según detalló, el encuentro fue encabezado por el subsecretario de la cartera y quedó debidamente inscrito. “La tomó el subsecretario y está registrada apropiadamente”, afirmó.

La ministra también defendió el actuar del ministerio frente a las cuestionamientos por transparencia. “Nosotros hemos seguido la ley totalmente, y si hay que, tal vez, especificar en forma pública más las reuniones, se van a hacer”, indicó. Además, agregó que gran parte de sus encuentros han sido con universidades, investigadores y autoridades académicas, planteando incluso la posibilidad de realizar una cuenta pública de reuniones para despejar dudas.

En la conversación, Lincolao también profundizó en los principales ejes de su gestión al frente de la cartera. Explicó que uno de los focos está en mejorar el funcionamiento interno del ministerio y de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, especialmente en procesos administrativos y burocráticos vinculados al financiamiento de universidades y centros de investigación.

Según señaló, la inteligencia artificial aparece como una herramienta clave para agilizar procedimientos y optimizar la gestión pública. Asimismo, advirtió sobre el retraso de Chile en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en IA, comparando el nivel nacional con otros países. “Chile tiene un puntaje de 0.1 comparado con 100 de Estados Unidos”, afirmó, apuntando además a problemas relacionados con la fuga de talentos y las dificultades de acceso a capital de riesgo.