Caso Bernarda Vera: Cancillería detalla gestiones realizadas con Argentina y Suecia

Entre junio de 2024 y agosto de 2025 se llevaron a cabo una serie de gestiones entre los gobiernos de Chile con Suecia y Argentina para conocer información sobre el caso. En mayo, la oficina de migraciones de Suecia confirmó que se le otorgó nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera "en calidad de refugiada".

La Cancillería chilena detalló gestiones en torno al caso de Bernarda Vera. Esto, luego de que un reportaje de Chilevisión revelara que la mujer, quien aparece en el listado de detenidos desaparecidos del Informe Rettig, estaría viva y residiendo en Argentina.

Caso Bernarda Vera: Cancillería detalla gestiones

La primera fue el 4 de junio de 2024, cuando el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia consultó a la Dirección de Servicios Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre si Bernarda Vera aparece en los registros consulares en Argentina con algún dato de domicilio, teléfono o correo electrónico.

La respuesta de la Cancillería llegó el 7 de agosto, cuando se indicó que “no hay registro de la connacional referida en la red de consulados

de Chile en Argentina”.

En ese punto, se señaló que “los consulados de Chile en el exterior solo tienen registro e información de aquellos connacionales que han realizado algún trámite consular o que se han identificado ante el consulado respectivo. La Cancillería no tiene competencias ni atribuciones para censar proactivamente a ciudadanos chilenos en terceros países”.

Luego, el 10 de abril de 2025, el Programa de Derechos Humanos ofició a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de realizar gestiones ante el gobierno del Reino de Suecia para confirmar si se le había otorgado la nacionalidad sueca durante la década de 1980 a Bernarda Vera Contardo, o una variación de ese nombre, nacida el 4 de febrero de 1946, de origen chileno”.

La respuesta llegó el 13 de mayo de 2025, cuando se dijo que “tras gestiones del Consulado de Chile en Gotemburgo, la oficina de migraciones de Suecia informó que sí otorgó la nacionalidad sueca a una persona de nombre Bernarda Vera en calidad de refugiada”.

Posteriormente, el 22 de mayo de este año, el Programa de DD. HH. ofició nuevamente a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores.

Esta vez con una solicitud para hacer consultas específicas al Gobierno de Suecia respecto a las circunstancias en que se le otorgó la nacionalidad a Bernarda Vera, así como “posibles antecedentes personales y familiares declarados por la solicitante; o cualquier otra

información complementaria que permitiera la individualización de esta persona. La información recibida fue remitida al Programa de DD. HH. el 13 de junio de 2025”.

Ya el 14 de agosto de 2025, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores envió un nuevo oficio al Programa de Derechos Humanos, con “información adicional sobre Bernarda Vera Contardo, obtenida tras gestiones realizadas ante la Agencia Tributaria y de Registros Personales de Suecia (Skatteverket)”.