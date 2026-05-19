Nuevo operativo en Temucuicui: Detienen a comunero Jorge Huenchullán, acusado de tráfico de drogas y armas

Durante las últimas horas, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) concretó la detención del comunero mapuche Jorge Huenchullán Cayul al interior de la comunidad autónoma de Temucuicui, en la comuna de Ercilla.

El procedimiento, denominado “Operación Tridente”, contó con el apoyo de Carabineros y del Ejército.

Huenchullán mantenía dos órdenes de detención vigentes emanadas desde el Juzgado de Garantía de Victoria: la primera por tráfico de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y de municiones; la segunda, arrastrada desde 2019, por el delito de usurpación no violenta.

Huenchullán fue extraído desde la zona mediante un helicóptero del Ejército y posteriormente fue trasladado hasta la ciudad de Victoria.

Durante el desarrollo del despliegue se escucharon disparos en el sector. Pese a esto, las unidades lograron abandonar el lugar cerca de las 02:50 horas sin registrar funcionarios heridos.

A través de su cuenta de X, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, valoró el trabajo de la PDI, de Carabineros y de Fiscalía y además aseguró que están “recuperando el control del territorio”.