Gobierno anuncia devolución de IVA en remedios y pañales: Quiénes podrán recibir el beneficio

El Gobierno ingresó un proyecto de ley que contempla la devolución del IVA pagado en medicamentos y pañales, como parte del acuerdo alcanzado con parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) en el marco de la discusión de la denominada megarreforma.

La iniciativa busca entregar una compensación económica directa a familias vulnerables, mediante un sistema de reembolso estatal asociado a compras realizadas en el comercio formal.

El beneficio no aplicará de manera universal, sino que estará focalizado en determinados grupos de la población, con requisitos asociados al Registro Social de Hogares, condiciones médicas y tipo de producto adquirido.

¿Quiénes podrán recibir la devolución de IVA?

Según el proyecto, podrán acceder al beneficio únicamente las personas pertenecientes al 80% más vulnerable de la población, de acuerdo con la clasificación vigente del Registro Social de Hogares.

Dentro de ese universo, la propuesta contempla tres grupos específicos de beneficiarios:

Madres de niños y niñas de hasta 24 meses , para cubrir gastos asociados a pañales.

, para cubrir gastos asociados a pañales. Adultos mayores de 65 años con condiciones médicas de incontinencia o dependencia.

con condiciones médicas de incontinencia o dependencia. Pacientes con tratamientos médicos permanentes que compren medicamentos incluidos en la cobertura oficial.

En casos de dependencia severa, el beneficio podrá ser recibido por la persona cuidadora responsable.

¿Qué productos estarán incluidos?

La devolución no aplicará para cualquier compra realizada en farmacias o supermercados, sino solo para productos definidos como esenciales dentro de la ley.

En el caso de los medicamentos, el proyecto considera remedios destinados al tratamiento de patologías de uso permanente. La lista específica de fármacos será definida posteriormente mediante un reglamento elaborado por los ministerios del Trabajo, Hacienda, Salud y Desarrollo Social.

Para solicitar el beneficio por medicamentos, las personas deberán contar con receta médica electrónica vigente que justifique el tratamiento.

En tanto, para acceder a la devolución por pañales de adultos mayores, se exigirá un certificado médico que acredite la condición de salud correspondiente.

Además, todas las compras deberán realizarse en el comercio formal y contar obligatoriamente con boleta electrónica.

¿Cómo se pagará la devolución?

El reembolso no será inmediato al momento de la compra. De acuerdo con el proyecto, el dinero será transferido posteriormente al Bolsillo Familiar Electrónico de cada beneficiario.

La propuesta establece que el pago se realizará durante el mes subsiguiente a la solicitud y validación del reembolso.

El proceso de verificación de boletas, cruce de información y ejecución de pagos quedará a cargo del Instituto de Previsión Social (IPS).

Con esta medida, el Ejecutivo busca reforzar el componente social de la megarreforma, en medio de las negociaciones legislativas para asegurar respaldo parlamentario al proyecto.