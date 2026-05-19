Feriado del 21 de mayo: Cómo funcionará el comercio durante el Día de las Glorias Navales

Este jueves 21 de mayo se conmemorará el Día de las Glorias Navales, una de las fechas establecidas como feriado en el calendario nacional.

Sin embargo, a diferencia de otras festividades, este descanso no tiene carácter de irrenunciable, por lo que gran parte del comercio podrá funcionar con normalidad.

Esto significa que supermercados, centros comerciales, tiendas del retail, restaurantes y distintos servicios podrán abrir sus puertas, aunque los horarios dependerán de lo que determine cada empresa o local.

¿Abren supermercados y malls el feriado del 21 de mayo?

Al no tratarse de un feriado irrenunciable, los trabajadores del comercio podrían desempeñar sus funciones de manera habitual durante la jornada.

De todas formas, el funcionamiento dependerá de cada empleador, ya que pueden existir acuerdos internos, beneficios especiales o disposiciones particulares para modificar horarios o suspender actividades.

Por ello, se recomienda revisar directamente los canales oficiales de supermercados, malls, tiendas o servicios antes de acudir durante el feriado.

¿Habrá “día sándwich” el viernes 22 de mayo?

Debido a que el feriado cae jueves, algunas instituciones, establecimientos educacionales u organizaciones podrían otorgar libre también el viernes 22 de mayo, para generar un fin de semana largo.

Esta modalidad, conocida como “día sándwich”, no es obligatoria y dependerá exclusivamente de la decisión de cada institución, empresa o comunidad educativa.

¿Qué feriados irrenunciables quedan en 2026?

Tras el 21 de mayo, el calendario 2026 contempla tres feriados irrenunciables restantes en Chile:

Viernes 18 de septiembre: Independencia Nacional.

Independencia Nacional. Sábado 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.

Día de las Glorias del Ejército. Viernes 25 de diciembre: Navidad.

En esas fechas, a diferencia del 21 de mayo, la mayoría de los trabajadores del comercio debe descansar, salvo las excepciones establecidas por la normativa vigente.