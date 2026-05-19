Carabineros ofrece empleos civiles con sueldos sobre $2 millones: Revisa cargos y cómo postular

Carabineros de Chile abrió una nueva convocatoria de empleos civiles para cubrir vacantes en distintas regiones del país, con cargos administrativos, técnicos, profesionales y de apoyo operativo.
La oferta contempla puestos con remuneraciones variables según función y especialidad. Algunos cargos profesionales superan los $2 millones líquidos mensuales.
Las vacantes se concentran principalmente en la Región Metropolitana, aunque también existen cupos en O’Higgins, Valparaíso, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Antofagasta, Arica y Aysén.
Empleos civiles en Carabineros: ¿Qué cargos están disponibles?
Las plazas disponibles corresponden a distintas reparticiones de la institución, entre ellas centros médicos, escuelas de formación, prefecturas y centrales de comunicaciones de emergencia.
Entre los cargos ofrecidos figuran técnico contable, técnico en enfermería, psicólogo, abogado, fonoaudiólogo, educadora diferencial, gasfíter, conductor, cocinero, peluquero y garzón, entre otros.
Según la convocatoria, la institución busca reforzar áreas vinculadas a salud, logística, bienestar, educación institucional y atención de emergencias mediante la incorporación de personal civil especializado.
Sueldos de empleos civiles en Carabineros
Las remuneraciones más bajas bordean los $619 mil mensuales, mientras que algunos cargos profesionales superan los $2 millones líquidos.
- Periodista en Zona Los Lagos: $2.007.484.
- Psicólogo en Centro Médico San Fernando: $1.795.404.
- Educadora diferencial en Departamento de Planificación y Desarrollo Social B.6: $1.795.404.
- Abogado en Zona Valparaíso: $1.795.404.
- Operadores de emergencia: entre $1.039.667 y $1.730.702.
- Cocinero en Antofagasta: $1.084.037.
- Técnicos en enfermería: entre $911.017 y $997.527.
- Administrativos: desde $847.326.
- Auxiliares de servicios menores: desde $619.524.
¿Cómo postular a los empleos civiles de Carabineros?
Las personas interesadas deben ingresar al sitio oficial de postulaciones de Carabineros: postulaciones.carabineros.cl.
El plazo para postular se extenderá hasta el 31 de mayo. Cada vacante cuenta con requisitos específicos, por lo que se recomienda revisar el detalle del cargo, región, funciones, remuneración y antecedentes solicitados antes de enviar la postulación.
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