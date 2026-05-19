Investigan homicidio en Maipú: Hombre fue asesinado a balazos tras ser perseguido por dos sujetos

La Policía de Investigaciones (PDI) está investigando el homicidio de un hombre ocurrido en Maipú, en la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió la madrugada de este martes, cuando un hombre chileno de 40 años fue encontrado sin vida cerca de su casa.

Personal de la Brigada de Homicidios junto al equipo ECOH de la Fiscalía se encuentran realizando el trabajo en el sitio del suceso, recabando antecedentes para establecer la dinámica de los hechos.

El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la BH Metropolitana, comentó que en el lugar se encontraron evidencias balísticas y hemáticas que están siendo analizadas por el Laboratorio de Criminalística Central.

Según detalló, la situación habría ocurrido a “dos o tres cuadras” del sector donde fue encontrado el individuo.

El hombre “habría tenido un altercado con dos sujetos, los cuales le presionan a realizar diversos disparos. La víctima, al darse a la fuga, fue perseguida”, señaló el subprefecto.

Y añadió que “en el lugar se han encontrado seis evidencias balísticas. No descartamos que puedan encontrarse otras más, aún se sigue trabajando en el sitio del suceso”.

Consultado sobre si podría haber existido una rencilla entre la víctima y los atacantes, respondió que “son declaraciones que estamos recabando con los testigos”.