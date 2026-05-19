Comenzó atención de listas de espera no GES en Hospital Modular del Ejército en Los Ángeles: ¿Qué cirugías se harán?

Durante este lunes, el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, supervisó el inicio del funcionamiento del Hospital Modular del Ejército en Los Ángeles (Región del Biobío).

La iniciativa se enmarca en el programa enlace que está implementando el Ministerio de Salud (Minsal), que busca “coordinar un plan de colaboración público-privada para incrementar la articulación entre la red asistencial y las capacidades disponibles de organizaciones civiles, además de las FF.AA., con el fin de reducir los tiempos de espera de las patologías no GES”.

Según detallaron las autoridades, el Hospital Modular estará apoyando las gestiones del Servicio de Salud del Biobío respecto a cirugías mayores ambulatorias y menores. Con esto, contribuirá a resolver las listas de espera quirúrgicas no GES.

En detalle, el convenio con el Ejército establece que se realizarán cirugías en distintas especialidades. Por ejemplo, urología adulto, con vasectomías bilaterales; cirugía general adulto, incluyendo colecistectomías, hernias inguinales y umbilicales; traumatología de mano, como quistes sinoviales, síndrome del túnel carpiano y dedos en gatillo; y obstetricia y ginecología, con videolaparoscopías ginecológicas exploradoras.

El subsecretario Montt destacó el “hito de cooperación y de alianza estratégica entre el Ministerio de Salud y el Ejército, al tener este despliegue de un tremendo hospital de campaña en la ciudad de Los Ángeles, que también se hizo en coordinación con el hospital local y el servicio de salud local, que ayudaron en el apoyo logístico y en la selección de los pacientes”.

Mientras que el comandante de la División de Salud del Ejército, General de Brigada Francisco Silva, señaló que se trata del primer operativo de 2026 en coordinación con el Minsal para contribuir a la gestión de las listas de espera quirúrgica.

Según dijo, ya se programaron cirugías en las especialidades de traumatología, cirugía digestiva, urología y ginecología. “Esperamos estar operando en la zona alrededor de tres a cuatro semanas y con una cantidad aproximada de 200 cirugías a realizar“, añadió.