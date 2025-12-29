Proyectan salida de más de 549 mil autos para Año Nuevo: Habrá peaje a luca y otras medidas de contingencia

Las autoridades llamaron a las personas a planificarse y hacer sus traslados con tiempo.

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) este lunes sobre el plan de contingencia de cara a las celebraciones por el Año Nuevo.

Las autoridades proyectan la salida de más de 549 mil vehículos desde la Región Metropolitana, siendo el peak el miércoles 31, con 161 mil autos usando las Rutas 68, 78, 5 Norte, 5 Sur y 57.

Debido a ello, se dispondrá el clásico peaje a luca, además de otras medidas como rebaja de 50% para camiones.

Lee también: Fiestas de fin de año: Autoridades informan despliegue de seguridad, fiscalizaciones y funcionamiento del transporte

El ministro (s) de Obras Públicas, Danilo Ñúñez, llamó a las personas a planificarse y hacer sus traslados con tiempo, “para no tener que ver flujos tan altos a las 22 o 23 horas, como ha ocurrido en años anteriores”.

También remarcó en la “importancia de la conducción responsable, no consumir alcohol ni drogas, y reiterar que el principal fiscalizador es el propio conductor, o quienes lo acompañan en la conducción, como un copiloto o la familia”.

Por su parte, el subsecretario de Transportes, Jorge Daza, comentó que a través del Plan Calles Protegidas se fiscalizarán terminales terrestres y buses interprovinciales “para que los desplazamientos sean más seguros en estas fiestas, con más de cinco mil controles, para verificar que los pasajeros estén usando su cinturón de seguridad, las condiciones técnicas de los vehículos o los documentos al día del conductor”.

Lee también: Fiestas de fin de año: Subtel entrega consejos de ciberseguridad para evitar fraudes y suplantación de identidad

Respecto al funcionamiento de Metro de Santiago, algunas estaciones de la Línea 1 estarán abiertas hasta las 1:30 horas, facilitando los traslados por las celebraciones que se realizarán en la Torre Entel, por ejemplo.

Año Nuevo: Habrá peaje a luca

El MOP indicó que habrá peaje a “luca” para autos y camionetas este miércoles 31 de diciembre.

El cobro de $1.000 será en “en los peajes Lo Prado y Zapata de la Ruta 68, en dirección poniente; y en los peajes Las Vegas (Ruta 5 Norte) y Angostura (Ruta 5 Sur), en ambas direcciones, de 07:00 horas a 13:00 horas”.

También “se aplicará en las mismas autopistas rebaja del 50% de cobro para el tránsito de camiones, de 00:00 horas a 07:00 horas. Estas disposiciones se reiterarán para el regreso, el domingo 4 de enero de 2026, en las mismas rutas, horarios y tipo de vehículos, salvo Ruta 68, donde el beneficio se aplicará solo para quienes transiten en dirección oriente”.