Fiestas de fin de año: Subtel entrega consejos de ciberseguridad para evitar fraudes y suplantación de identidad

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.12.2025 / 10:39

La institución señaló, entre otras cosas, que al momento de realizar compras de fin de año, las personas deben asegurarse de ingresar a los sitios web oficiales.

A pocos días de las fiestas de fin de año y ante el aumento de las compras online, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) hizo un llamado a la población a resguardar sus datos personales para evitar eventuales fraudes y suplantación de identidad.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que la Subtel lanzó la Agenda de Seguridad Digital, que busca “entregar mayores herramientas de resguardo para las personas, con el fin de proteger sus datos personales y por ende, su patrimonio. Junto a estas medidas, es muy importante que las personas conozcan los riesgos que existe al exponer los datos en la web o al ingresar en sitios o links no oficiales y de la misma manera, que sepan cómo protegerse. Hoy más que un dispositivo móvil, lo valioso son los datos que estos contienen”.

También recordó que cuando las personas compras a través de celulares, deben asegurarse que estos sean compatibles con todas las bandas que operan en Chile (2G, 3G, 4G, y 5G). Para verificarlo, en la caja de los dispositivos debería estar el sello multibanda donde aparece esa información, además del sello de habilitación de mensajería SAE.

Recomendaciones de ciberseguridad para fin de año

  • Al momento de realizar las compras, asegurarse de ingresar a los sitios web oficiales
  • Verificar que los links enviados por mensaje de texto o vía email correspondan a la institución o comercio señalado
  • Si recibes links por correo o mensajes de texto, en lugar de darle click escribe en el navegador la dirección del sitio web oficial
  • Desconfía de aquellas ofertas demasiado atractivas para bienes o servicios que suelen ser más costosos
  • Cuida tu información personal, no hay que entregar claves, códigos o información que pueda poner en peligro los datos en sitios que no son oficiales. De la misma manera, no dejes tus datos personales guardados en la web
  • En caso de robo de información personal, lo primero es revisar las cuentas bancarias y diferentes servicios que contengan datos personales. Además de dar aviso de inmediato a la entidad bancaria correspondiente y cambiar las contraseñas
  • Es importante recordar que las llamadas comerciales que contengan el prefijo 600, se tratan de aquellas instituciones con las que se tiene algún tipo de vínculo contractual, por lo que sus ofertas pueden ser válidas y de interés para los usuarios

