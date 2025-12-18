Fiestas de fin de año: Subtel entrega consejos de ciberseguridad para evitar fraudes y suplantación de identidad

La institución señaló, entre otras cosas, que al momento de realizar compras de fin de año, las personas deben asegurarse de ingresar a los sitios web oficiales.

A pocos días de las fiestas de fin de año y ante el aumento de las compras online, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) hizo un llamado a la población a resguardar sus datos personales para evitar eventuales fraudes y suplantación de identidad.

El subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, señaló que la Subtel lanzó la Agenda de Seguridad Digital, que busca “entregar mayores herramientas de resguardo para las personas, con el fin de proteger sus datos personales y por ende, su patrimonio. Junto a estas medidas, es muy importante que las personas conozcan los riesgos que existe al exponer los datos en la web o al ingresar en sitios o links no oficiales y de la misma manera, que sepan cómo protegerse. Hoy más que un dispositivo móvil, lo valioso son los datos que estos contienen”.

También recordó que cuando las personas compras a través de celulares, deben asegurarse que estos sean compatibles con todas las bandas que operan en Chile (2G, 3G, 4G, y 5G). Para verificarlo, en la caja de los dispositivos debería estar el sello multibanda donde aparece esa información, además del sello de habilitación de mensajería SAE.

Recomendaciones de ciberseguridad para fin de año