Panoramas de fin de año: Actividades confirmadas para recibir el Año Nuevo 2026

La celebración por el nuevo año que parte destaca el regreso de la pirotecnia en la Torre Entel y en la costa central, combinada con grandes shows de drones en Iquique.

A tan solo semanas de recibir el Año Nuevo 2026, los municipios del país comienzan sus preparativos para brindar actividades familiares en el cierre de año.

Como es costumbre, el principal atractivo visual son los fuegos artificiales que adornan el cielo, pero en esta oportunidad, varios han incluido shows de drones y espectáculos musicales como alternativas a la pirotecnia.

Panoramas confirmados en el País

Santiago

Entel confirmó el regreso del icónico show de Año Nuevo en la Torre Entel, el cual estuvo ausente por siete años. El evento gratuito tendrá una duración de 15 minutos e incluirá un espectáculo pirotécnico y de drones, además de invitados musicales como La Noche, Américo y Princesa Alba.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Entel Chile (@entel)

Viña del Mar

El municipio confirmó la realización del espectáculo “Año Nuevo en el Mar”, que contará con 18 minutos de pirotecnia. Se utilizarán seis puntos ubicados en el mar y uno en tierra. La pirotecnia empleada será de bajo impacto ruidoso para resguardar a personas, animales y el medio ambiente.

Valparaíso

El puerto prepara un show pirotécnico en su borde costero, enfocado en el resguardo de personas y el medio ambiente. El espectáculo contará con artificios de contaminación sonora menor a la de años anteriores.

Iquique

En el norte, el municipio optó por el resguardo sonoro y presentará por segundo año consecutivo un show de drones de alta envergadura. Tras contar con mil drones en 2025, la edición 2026 aumentará a 1.500 drones que formarán diferentes figuras inspiradas en el folclore nortino.