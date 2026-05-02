Cuba responde a Trump tras amenaza de tomar el control: “No nos dejamos amedrentar”

(EFE) – El canciller cubano, Bruno Rodríguez, respondió este sábado a la amenaza de Donald Trump de asumir el control de la isla “casi de inmediato” con un mensaje desafiante: “Los cubanos no nos dejamos amedrentar”. El jefe de la diplomacia isleña afirmó que la respuesta popular se demostró de forma masiva durante las marchas oficialistas del Primero de Mayo.

Rodríguez sostuvo que “la nueva amenaza clara y directa de agresión militar eleva la agresión contra Cuba a niveles peligrosos, sin más pretexto que el deseo de satisfacer a élites minúsculas que le prometen lealtad electoral y financiera”.

La réplica se conoce un día después de que la Administración estadounidense redoblara las sanciones con una orden ejecutiva que bloqueará totalmente los activos en Estados Unidos a cualquier persona o empresa que opere en los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros cubanos.

Presión legislativa y naval

Mientras el secretario de Estado Marco Rubio acusó a La Habana de facilitar inteligencia a adversarios de Washington, el Senado rechazó esta semana una iniciativa demócrata para restringir posibles operaciones militares sobre la isla. Trump condicionó el control de Cuba al fin del frente en Irán y anticipó el regreso del portaaviones USS Abraham Lincoln al Caribe.