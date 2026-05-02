¿Se allana el camino para Bachelet? China apoya idea de que una mujer lidere la ONU y pide a alguien “no excesivamente alineado” con Estados Unidos

(EFE) – Este viernes, China afirmó que el futuro secretario general de Naciones Unidas debe estar “firmemente comprometido con el multilateralismo” y “no estar excesivamente alineado con las políticas de una única superpotencia“, en referencia a Estados Unidos.

“Necesitamos a alguien realmente comprometido con el multilateralismo, con el fortalecimiento del papel de la ONU y no excesivamente alineado con las políticas de una única superpotencia“, señaló en una rueda de prensa el embajador chino ante la ONU y presidente del Consejo de Seguridad para el mes de mayo, Fu Cong, al presentar las prioridades de China durante su presidencia del órgano.

El diplomático subrayó que el próximo secretario general deberá reforzar el pilar del desarrollo dentro del sistema de Naciones Unidas.

“Sin desarrollo no puede haber paz sostenible“, afirmó, y agregó que China vería con buenos ojos una mayor diversidad en el liderazgo de la organización.

“Nos gustaría ver una mejor representación geográfica y, si fuera una mujer después de tantos años, China lo acogería favorablemente“, dijo.

Le expresidenta Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall compiten para tomar las riendas de la ONU a partir de 2027 en sucesión del portugués António Guterres.

Al margen, Fu defendió el compromiso de Pekín con Naciones Unidas y rechazó que su mayor implicación suponga “sustituir a otros” actores en el sistema internacional.

“China no está llenando ningún vacío. Hemos apoyado a Naciones Unidas durante décadas“, defendió.

El diplomático subrayó además que “la contribución de China al sistema multilateral es sostenida” y “especialmente visible en el ámbito del desarrollo y la cooperación con países del Sur Global”.

Fu aseguró que el refuerzo del sistema de Naciones Unidas debe ser “una responsabilidad compartida entre todos” los Estados miembros y no depender de un único país.

“Si algunos reducen su apoyo o incumplen sus contribuciones, otros tendrán que asumir más responsabilidades”, señaló.

El embajador sostuvo que el sistema multilateral atraviesa “un momento delicado” y que la ONU necesita “apoyo político y financiero para cumplir su mandato“.