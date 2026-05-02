Bono Invierno 2026 se paga desde mayo: ¿A quiénes les corresponde y cuánto dinero se dará?

Con el inicio de mayo y la llegada de los días más fríos, el Bono Invierno 2026 vuelve a ser una ayuda clave para muchas personas mayores.
Este beneficio estatal, que se paga una vez al año, tiene como objetivo aliviar los gastos adicionales que surgen durante los meses más fríos.
Al igual que en años anteriores, no requiere postulación y se entrega automáticamente junto a la pensión a quienes cumplan con los requisitos establecidos.
Bono Invierno: ¿Cuánto dinero se entrega?
- El Bono Invierno 2026 corresponde a un monto de $81.257.
- Este dinero no es tributable ni imponible y tampoco está sujeto a descuentos.
¿Cuándo se paga el bono invierno?
- El pago del Bono Invierno 2026 será en el mes de mayo, junto al cobro de la pensión correspondiente.
- En caso de no recibir el beneficio y contar con los requisitos, la recomendación es contactar a la entidad pagadora de la pensión e ingresar una solicitud para que se analice el caso.
¿Quiénes recibirán el bono invierno?
Para recibir el beneficio, debes tener 65 años cumplidos al 1 de mayo y cumplir con uno de los siguientes requisitos:
- Recibir una pensión inferior o igual al valor de la Pensión Mínima de Vejez vigente para mayores de 75 años ($222.474 sin incluir el Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV) o PGU, si lo hubiere).
- Ser pensionado de alguna de las siguientes instituciones: ISP, ISL, Dipreca, Capredena o Mutualidades de Empleadores/as.
- Ser pensionado del sistema de AFP y compañías de seguro que reciban pensiones mínimas con garantía estatal o Aporte Previsional Solidario de Vejez (APSV).
- Ser beneficiario de la Pensión Garantizada Universal.
- Ser beneficiarios de pensiones de reparación: Reparación a Víctimas de Prisión Política y Tortura, Pensión de viudez de pensionados de reparación fallecidos o Pensión no Contributiva de Exonerados Políticos.
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