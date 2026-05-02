Gobierno por reportes de filtración de datos: “La ClaveÚnica se encuentra 100% operativa, segura y funcionando”

La Secretaría de Gobierno Digital del Ministerio de Hacienda descartó este sábado que la ClaveÚnica se haya visto afectada por una eventual filtración de datos.

Esta información llega luego de que en las últimas horas surgieran reportes sobre un posible incidente de ciberseguridad que involucraría a servicios públicos y operadores de telecomunicaciones.

La situación ocurre en medio de una investigación que encabeza la ANCI, ente que confirmó que indaga reportes de “actividad maliciosa” asociados a organismos estatales y empresas del sector de telecomunicaciones. Hasta ahora, no se ha precisado el alcance de los eventuales datos comprometidos.

En ese contexto, la Secretaría de Gobierno Digital emitió una declaración con el objetivo de “entregar tranquilidad a la ciudadanía y esclarecer la situación respecto a la plataforma de identidad digital (ClaveÚnica)”.

“Es de gran relevancia y absoluta prioridad para esta Secretaría aclarar que no hay evidencia de que la infraestructura y la base de datos de la ClaveÚnica haya sido afectada por ningún incidente de ciberseguridad relacionado con estos reportes”, afirmaron.

La entidad añadió que “la ClaveÚnica se encuentra 100% operativa, segura y funcionando con normalidad para todos los trámites y servicios en línea que requieren autenticación por parte del Estado”.

Desde la Secretaría de Gobierno Digital recalcaron además que “el sistema de autenticación de la ClaveÚnica, gestionado por la Secretaría de Gobierno Digital, cuenta con altos estándares de seguridad y protocolos de monitoreo continuo”.

Asimismo, agregaron que “en coordinación permanente con los equipos técnicos de la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), se desarrollan acciones constantes de supervisión y resguardo para proteger los datos de la ciudadanía y fortalecer la seguridad de nuestros servicios”.