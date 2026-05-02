Muere Alex Zanardi, el expiloto de F1 que volvió a competir tras perder las dos piernas y se convirtió en leyenda paralímpica

(AP) — Alex Zanardi, el campeón italiano de automovilismo convertido en medallista de oro paralímpico, cuya carrera estuvo marcada por dos accidentes que cambiaron su vida, ha fallecido a los 59 años.

La familia de Zanardi anunció su muerte este sábado, indicando que falleció la noche del viernes.

“Alex falleció en paz, rodeado del cariño de sus seres queridos”, declaró la familia en un comunicado, sin especificar la causa de la muerte.

En 2020, Zanardi resultó gravemente herido en un accidente de handbike tras chocar contra un camión durante una carrera de relevos en la Toscana. Zanardi sufrió graves traumatismos faciales y craneales en el accidente y fue inducido a un coma.

Casi 20 años antes, Zanardi había perdido ambas piernas en un accidente de automovilismo.

“Italia pierde a un gran campeón y a un hombre extraordinario, capaz de convertir cada desafío de la vida en una lección de valentía, fortaleza y dignidad”, declaró la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, en X.

“Alex Zanardi siempre supo recuperarse, y afrontó incluso los retos más difíciles con determinación, claridad y una fortaleza de espíritu verdaderamente excepcional”, añadió Meloni. “Con sus logros deportivos, con su ejemplo y con su humanidad, nos dio mucho más que una victoria: nos dio esperanza, orgullo y la fuerza para nunca rendirnos. En nombre del gobierno y en el mío propio, expreso mi más sentido pésame a su familia y a todos los que lo amaron. Gracias por todo, Alex”.

Zanardi ganó dos campeonatos de CART —1997 y 1998— en Estados Unidos antes de un breve regreso a la Fórmula 1. Regresó a Estados Unidos y estaba compitiendo en Alemania en un evento de la CART en 2001 cuando sufrió la amputación de ambas piernas tras un terrible accidente el fin de semana posterior a los atentados terroristas del 11 de septiembre. La CART se llevó adelante porque la serie ya se encontraba en Alemania en el momento de los ataques y no podía regresar a Estados Unidos.

Durante su recuperación, Zanardi diseñó sus propias prótesis —bromeaba diciendo que se había hecho más alto— y aprendió a caminar de nuevo. Luego se dedicó al ciclismo adaptado y se convirtió en uno de los atletas más destacados del mundo. Ganó cuatro medallas de oro y dos de plata en los Juegos Paralímpicos de 2012 y 2016, compitió en la Maratón de Nueva York y estableció un récord en Ironman.

Cuando ganó una carrera paralímpica en 2012 en el circuito británico de Brands Hatch, donde había competido como joven piloto, Zanardi celebró el momento culminante levantando su bicicleta con una sola mano sentado en la pista.

Su espíritu, voluntad y determinación le dieron al querido italiano una personalidad legendaria. Cuando regresó a Estados Unidos en 2019 para competir con BMW en las 24 Horas de Daytona sin sus prótesis, fue el piloto más venerado en una parrilla que incluía al campeón de F1 Fernando Alonso.

Pilotos de todo el mundo buscaban a Zanardi para fotografiarse y quedaban fascinados mientras él narraba con detalle sus aventuras en las casi dos décadas transcurridas desde que muchos lo habían visto por última vez.

Zanardi utilizó coches especialmente adaptados con controles manuales para el acelerador y el freno para retomar las carreras tras el accidente de 2001, y lo hizo lo suficientemente bien como para ganar carreras en diversas categorías.

Stefano Domenicali, presidente y director ejecutivo de la F1, expresó su profunda tristeza por el fallecimiento de su querido amigo, y calificó a Zanardi como una persona verdaderamente inspiradora, tanto como ser humano como atleta.

“Se enfrentó a desafíos que habrían detenido a cualquiera, pero siguió mirando hacia adelante, siempre con una sonrisa y una determinación inquebrantable que nos inspiró a todos”, añadió Domenicali. “Si bien su pérdida se siente profundamente, su legado perdura”.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) declaró en X que la trayectoria de Zanardi en las carreras y su “trayectoria desde el accidente que le cambió la vida hasta convertirse en medallista de oro paralímpico lo convirtieron en uno de los competidores más admirados del deporte y en un símbolo perdurable de coraje y determinación”. Conocido por su sonrisa contagiosa y su ingeniosa forma de contar historias, Zanardi fue elogiado por el papa Francisco tras su accidente en 2020 como un ejemplo de fortaleza ante la adversidad. Francisco le escribió una carta manuscrita de aliento, asegurándole a Zanardi y a su familia que rezaría por él.

La familia de Zanardi informó que aún no se habían anunciado los detalles del funeral. Asimismo, añadió que “agradece a todos los que le están brindando su apoyo en estos momentos y pide respeto durante este tiempo de duelo”.

El Comité Olímpico Italiano pidió que se guardara un minuto de silencio en todos los eventos deportivos en Italia durante el fin de semana en honor a Zanardi.

A Zanardi, nacido en Bolonia, le sobreviven su esposa, Daniela, y su hijo, Niccolò.