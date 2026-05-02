Ministra Chomali por ajustes presupuestarios en Salud: “No tiene que ver con reducir atención clínica, sino con ordenar el gasto”

La ministra de Salud, May Chomali, se refirió al proceso de ajustes presupuestarios impulsado por el Gobierno, asegurando que las medidas que prepara su cartera no afectarán la atención de pacientes y estarán enfocadas en mejorar la eficiencia.

En conversación con El Austral, durante su primera visita oficial a La Araucanía, Chomali explicó que, tras las reuniones técnicas sostenidas entre el Minsal y la Dirección de Presupuestos, el reajuste será inferior al 3%, aunque precisó que el monto definitivo aún está pendiente.

“Este ajuste no tiene que ver con reducir atención clínica, sino con ordenar el gasto. Por ejemplo, en inversión muchas veces no se ejecuta todo por atrasos en obras, por lo tanto, el ajuste va por ese lado”, afirmó la secretaria de Estado.

La ministra detalló que parte de las medidas apuntan a revisar áreas administrativas y de gestión interna, detallando que están trabajando “en reducir el ausentismo, que hoy es más alto que en el resto del Estado, y en disminuir horas extraordinarias en áreas no asistenciales, además de fortalecer las compras centralizadas para optimizar recursos”, señaló.

En ese contexto, descartó que el plan contemple recortes de personal clínico. “No estamos reduciendo enfermeras por cama ni nada de eso porque no estamos tocando la atención clínica. Los ajustes tienen que ver con eficiencia: compras centralizadas, revisión de contratos y mejor uso de recursos”, sostuvo.

La ministra también planteó que existen otras medidas concretas para reducir el gasto: “Hay cosas muy concretas, como acortar los sumarios administrativos. Hoy tenemos funcionarios que pueden estar suspendidos durante largos periodos, recibiendo remuneración mientras sus funciones deben ser cubiertas por reemplazos”, afirmó.

Respecto de eventuales cambios en programas de salud, explicó que el análisis se proyecta para los próximos años. De acuerdo con lo que indicó Chomali, actualmente existen más de 40 programas, algunos con objetivos que se superponen o con indicadores contradictorios, por lo que se evalúa la posibilidad de fusionarlos o rediseñarlos.

“No estamos cerrados a terminar programas mal evaluados, pero eso se discutirá con el Congreso. Lo importante es que los recursos lleguen efectivamente a los pacientes y no se diluyan en estructuras que no cumplen su objetivo”, concluyó.