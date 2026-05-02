Señales de rastreo captan a un superpetrolero con crudo iraquí al otro lado de Ormuz, pese al bloqueo naval

Aunque el bloqueo naval en el Estrecho de Ormuz persiste, durante el fin de semana apareció en las pantallas de rastreo frente a Duqm, Omán, el superpetrolero Kin A. El buque, que carga crudo iraquí, había sido captado tres días antes en la terminal de Basora, con rumbo al estrecho.

El tiempo y la distancia entre ambas señales vuelven factible la travesía. Imágenes satelitales sitúan un VLCC en el mismo punto de atraque, sin que se pueda confirmar su identidad.

Tráfico a cuentagotas y táctica de invisibilidad

El seguimiento muestra que el tráfico comercial entre el viernes y el sábado se limitó a la mezcla habitual de pequeños buques vinculados a China o afiliados a Irán. Además del Sarv Shakti —un gasero de GLP con destino a India—, solo dos graneleros y un petrolero de productos ligados a Teherán transitaron el estrecho, todos por el carril norte aprobado por Irán.

La marina estadounidense mantiene su presencia al este del golfo, mientras muchos buques iraníes apagan sus transpondedores al cruzar Ormuz y no los reactivan hasta llegar al sudeste asiático, dificultando el conteo real.

Por ahora, según reporta Bloomberg, el acceso parece reservado a barcos con aprobación o alineación regional.