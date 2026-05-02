Declaran Alerta Temprana Preventiva para región del sur de Chile por viento y precipitaciones

Este sábado, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta temprana preventiva para la Región de Los Lagos por viento y precipitaciones.

Esto luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticara “viento normal a moderado” en Chiloé para la jornada de este domingo 3 de mayo.

A ello se suma un Informe de Amenaza Meteorológica que anticipa precipitaciones entre este sábado y el lunes 4 de mayo en la zona del litoral, cordillera de la costa, valle longitudinal, precordillera, cordillera, chiloé, litoral interior, cordillera austral y patagonia subandina.

En consideración a ello es que la Dirección Regional del Senapred, en coordinación con la Delegación Presidencial Regional, declaró la alerta, que estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten debido al aumento del riesgo asociado a estas variables meteorológicas.

“La declaración de esta alerta se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sinapre con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”, agregaron.