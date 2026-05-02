Festival ANIMAGE 2026 abre convocatoria gratuita para cortos y largometrajes de animación: Cómo postular desde Chile

El Festival Internacional de Animación de Pernambuco, ANIMAGE, abrió la convocatoria para su edición 2026, que se realizará entre el 20 y el 29 de noviembre en Recife, Brasil, y que este año incorporará una competencia de largometrajes y un mercado internacional dedicado a la industria de la animación.

La postulación es gratuita y estará disponible hasta el 30 de junio a través de la plataforma FilmFreeway.

Al tratarse de una convocatoria internacional, pueden inscribirse realizadores, productoras, escuelas y equipos de animación de distintos países, incluido Chile, siempre que las obras cumplan con los requisitos establecidos por la organización.

El certamen, fundado en 2008, se desarrolla en la capital del estado brasileño de Pernambuco y está dedicado exclusivamente al cine de animación.

Para su edición número 16, ANIMAGE ampliará su duración a diez días.

La organización informó que todas las actividades del festival, incluidas exhibiciones y encuentros profesionales, serán gratuitas.

Su programación tendrá como sede principal el histórico Cinema São Luiz y se desplegará también en otros espacios de Recife.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a obras de animación nacionales e internacionales.

En el caso de los cortometrajes, solo serán aceptadas producciones realizadas desde el 1 de enero de 2025.

Para largometrajes, la fecha mínima de producción es el 1 de enero de 2024.

Las bases permiten obras realizadas con distintas técnicas de animación.

También se aceptan producciones que combinen animación con imagen real o documental, siempre que la animación represente al menos el 75% de la duración total de la película, según la información publicada por el festival en FilmFreeway.

En términos de duración, los cortometrajes deben tener hasta 40 minutos, incluidos los créditos.

Los largometrajes, en tanto, deben superar los 41 minutos.

Las obras pueden ser inscritas por sus realizadores o por representantes que cuenten con los derechos de exhibición correspondientes.

Para películas habladas en idiomas distintos al portugués o inglés, la organización solicita que la postulación incluya subtítulos en alguno de esos dos idiomas.

Esto permite que la obra sea evaluada por el comité de selección.

En caso de quedar seleccionada, el festival se encarga del subtitulado al portugués de las obras extranjeras cuando sea necesario para su exhibición.

Competencia, premios y mercado internacional

La edición 2026 tendrá una novedad dentro de su programación: la creación de la Muestra Competitiva de Largometrajes, que se sumará a la competencia de cortometrajes.

Las obras seleccionadas serán anunciadas el 30 de julio, mientras que las funciones competitivas se realizarán entre el 23 y el 27 de noviembre.

La ceremonia de premiación está prevista para el 29 de noviembre.

El festival entregará premios en 11 categorías, entre ellas Mejor Largometraje, Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje Infantil, Mejor Cortometraje Brasileño, Premio del Público, Mejor Cortometraje Estudiantil, Mejor Dirección, Mejor Guion, Mejor Dirección de Arte, Mejor Técnica de Animación y Mejor Sonido.

Las principales categorías contemplan premios de R$ 8.000, equivalentes aproximadamente a $1,4 millones chilenos por categoría, según una conversión referencial de R$1 a $178.

En total, la premiación informada por el festival llega a R$ 32.000, cerca de $5,7 millones chilenos.

Otra de las incorporaciones será ANIMAGE Conecta, un mercado internacional de animación que funcionará entre el 20 y el 23 de noviembre.

La instancia incluirá talleres, sesiones de pitch, encuentros, conferencias, clases magistrales, debates, paneles y mesas redondas, con el objetivo de generar vínculos entre realizadores, estudios, productoras y agentes de la industria.