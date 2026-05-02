De John Lennon a “John Lemon”: Yoko Ono gana disputa contra cervecería francesa por alusión a nombre del músico

Una cerveza artesanal elaborada en Francia deberá dejar de venderse con el nombre “John Lemon”, luego de que representantes legales de Yoko Ono objetaran el uso de la marca por su similitud con el nombre de John Lennon, el fallecido músico de The Beatles.

El producto era fabricado por Brasserie de l’Imprimerie, una cervecería ubicada en Bannalec, en la región francesa de Bretaña.

Se trataba de una cerveza de limón y jengibre que utilizaba un juego de palabras entre “lemon” (limón, en inglés) y el apellido Lennon.

De acuerdo con The Guardian, el cervecero Aurélien Picard recibió una notificación para detener la comercialización del producto.

La disputa no comenzó con esta cervecería francesa.

Años antes, Ono ya había impulsado acciones legales contra una bebida polaca llamada también John Lemon, que terminó cambiando su nombre a “On Lemon” tras un acuerdo.

En aquel caso, el argumento fue que el nombre y algunos elementos promocionales podían infringir derechos vinculados a John Lennon.

El reclamo por la marca “John Lemon”

Según medios franceses, los abogados de Yoko Ono enviaron una carta de requerimiento al responsable de la cervecería bretona por el uso del nombre John Lemon en una de sus bebidas.

El productor, en tanto, aceptó modificar el nombre del producto para evitar un proceso judicial costoso.

La cerveza había sido presentada como una bebida artesanal de limón y jengibre, y su nombre hacía una referencia evidente al exintegrante de The Beatles.

Sin embargo, el reclamo apuntó a que esa asociación podía afectar derechos de marca y el uso comercial de la identidad vinculada a Lennon.

De acuerdo con Le HuffPost, la acción fue presentada a través de una carta de puesta en mora enviada por abogados de la viuda de Lennon al propietario de la cervecería.

Hasta ahora, la cerveza “John Lemon” de la cervecería francesa dejará de venderse bajo ese nombre.

Según La Dépêche, el productor aceptó rebautizar la bebida tras vender sus últimos lotes

Un caso similar en 2017

El uso de “John Lemon” ya había sido cuestionado anteriormente por Yoko Ono.

En 2017, una empresa polaca que comercializaba una bebida con ese nombre aceptó rebautizarla como “On Lemon”, luego de recibir advertencias legales.

En esa oportunidad, los representantes de Ono argumentaron que la marca podía vulnerar derechos asociados al nombre de John Lennon.

Asimismo, la compañía llegó a un acuerdo para continuar operando bajo una nueva denominación.