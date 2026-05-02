Irán prepara ley para controlar el tránsito en el estrecho de Ormuz y excluir a naves israelíes

(CNN) – El parlamento de Irán se dispone a aprobar una legislación que regulará el tránsito por el estrecho de Ormuz, informó este sábado la televisora estatal Press TV.

De acuerdo con el vicepresidente del legislativo, Ali Nikzad, la propuesta de 12 puntos contempla vetar de forma definitiva el paso a las embarcaciones israelíes.

Los buques de “naciones hostiles” —en clara alusión a Estados Unidos— deberán abonar indemnizaciones de guerra para obtener un permiso antes de navegar por la vía marítima. El resto de los barcos requerirán la autorización expresa de Teherán.

Negociaciones estancadas

La medida surge mientras las conversaciones entre Irán y Estados Unidos permanecen en punto muerto, sin que ninguna de las partes ceda en sus posturas.

El viernes, Teherán entregó una propuesta de paz revisada después de que Donald Trump rechazara una versión anterior. El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, declaró que “la pelota está en el tejado de Estados Unidos para elegir el camino de la diplomacia o la confrontación” , según la agencia oficial IRIB.