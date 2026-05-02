Tesorería descarta afectación por presunto ciberataque: “Nuestros servicios se encuentran operando con normalidad”

La Tesorería General de la República (TGR) descartó una afectación a sus sistemas, luego de la información difundida sobre un presunto ciberataque que habría comprometido a distintos servicios públicos vinculados a la Clave Única.

A través de un comunicado emitido este sábado, la entidad aseguró que sus plataformas continúan funcionando con normalidad y que, hasta ahora, no existen antecedentes que apunten a una vulneración de sus sistemas.

“Ante la información difundida en algunos medios de comunicación y redes sociales respecto a un eventual ciberataque que habría afectado a diversos servicios públicos, entre ellos TGR, informamos que nuestros servicios y plataformas tecnológicas están operando con normalidad, sin evidencias de vulneraciones ni afectaciones asociadas a incidentes de ciberseguridad”, señalaron.

Respecto a la posible filtración de datos que podría haber afectado a organismos públicos y también a empresas privadas, desde la Tesorería enfatizaron que la información tributaria de los contribuyentes se mantiene protegida. “La información tributaria de los contribuyentes se mantiene resguardada bajo estrictos estándares de seguridad”, indicó la entidad.

La institución agregó que mantiene vigilancia permanente sobre su infraestructura tecnológica para resguardar la continuidad de sus operaciones, detallando que equipos especializados “realizan de manera permanente labores de monitoreo, control y verificación de la infraestructura tecnológica, con el objetivo de resguardar la continuidad operativa y la integridad de la información”.