Antonelli logra la pole en Miami y encabeza una primera fila con Verstappen

La calificación del Gran Premio de Miami dejó a Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) en la pole position.
El joven italiano, líder del campeonato, paró el crono en 1 minuto, 27 segundos y 998 milésimas, aventajando por 166 milésimas al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien lo acompañará en la primera fila de la parrilla.
Parrilla de salida para la carrera del domingo
El monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ocupará la tercera plaza. El inglés Lando Norris (McLaren), ganador del sprint del sábado, largará cuarto, junto a Leclerc en la segunda fila. L
a tercera fila será para los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari). El argentino Franco Colapinto (Alpine) saldrá octavo, mientras que el mexicano Sergio Pérez (Cadillac) partirá vigésimo primero.
Según reportó Radio Biobío, la carrera principal, programada a 57 vueltas, definirá el rumbo del campeonato que lidera Antonelli.
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