MOP activa “peaje a luca” y restricción para camiones en el retorno masivo a Santiago este domingo

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dispuso un operativo especial para este domingo 3 de mayo, jornada en que miles de vehículos regresan a la capital tras el feriado del viernes. Se estima que el mayor flujo de autos se concentre entre las 14:00 y las 19:00 horas.

Según Carabineros, entre la tarde del jueves y la noche del viernes salieron de Santiago 263.719 vehículos, una cifra 13% superior a lo proyectado. La cartera anticipa que el total de retornos podría superar los 414 mil automóviles.

Peaje a luca y horarios diferenciados

Entre las 07:00 y las 13:00 horas, los vehículos livianos pagarán tarifa plana de $1.000 en los peajes Lo Prado y Zapata (Ruta 68) en dirección a Santiago; en el peaje Angostura (Ruta 5 Sur) en ambos sentidos; y en el peaje Las Vegas (Ruta 5 Norte) también en ambos sentidos.

Según reportó La Tercera, para los camiones habrá rebaja del 50% entre la medianoche y las 07:00 en los mismos puntos. Además, se restringirá el tránsito de camiones entre las 12:00 y las 19:00 en sectores de la Ruta 68 y la Ruta 5 Norte, con destino a la capital. La medida busca agilizar la operación y reducir los tacos en el regreso.